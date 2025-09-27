Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,18%290,2
  • OMX Riga−0,4%909,04
  • OMX Tallinn−0,33%1 933,96
  • OMX Vilnius0,17%1 237,69
  • S&P 5000,59%6 643,7
  • DOW 300,65%46 247,29
  • Nasdaq 0,44%22 484,07
  • FTSE 1000,77%9 284,83
  • Nikkei 225−0,87%45 354,99
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%97,53
  • OMX Baltic−0,18%290,2
  • OMX Riga−0,4%909,04
  • OMX Tallinn−0,33%1 933,96
  • OMX Vilnius0,17%1 237,69
  • S&P 5000,59%6 643,7
  • DOW 300,65%46 247,29
  • Nasdaq 0,44%22 484,07
  • FTSE 1000,77%9 284,83
  • Nikkei 225−0,87%45 354,99
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%97,53
  • 28.09.25, 11:53

Крупные банки прогнозируют дальнейшее укрепление евро

Крупные банки Уолл-стрит прогнозируют, что рост евро продолжится, поскольку мировой тренд на хеджирование рисков в долларах США вскоре может поднять курс евро выше отметки в 1,20 доллара.
Укрепление евро по отношению к доллару США может ударить по европейским экспортерам.
  • Укрепление евро по отношению к доллару США может ударить по европейским экспортерам.
  • Foto: Liis Treimann
В этом году евро уже укрепился к доллару более чем на 12%. Причиной стали как улучшение перспектив европейской экономики, так и опасения по поводу политики президента США Дональда Трампа. Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард назвала происходящее «глобальным моментом евро», передает Financial Times.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Биржа
  • 27.09.25, 13:30
Падение доллара заставило инвестора года заняться спекуляциями
Инвестор Лев Долгачев говорит, что он слишком молод, чтобы инвестировать в золото, но риски, связанные с ослаблением доллара, он хеджирует за счет спекуляций. На американском рынке у Долгачева открыто 50 позиций.
Биржа
  • 16.09.25, 11:38
Золото достигло нового рекорда
Во вторник стоимость золота достигла нового рекорда на фоне ослабления доллара перед заседанием Федеральной резервной системы США.
Биржа
  • 28.08.25, 17:46
Трон ИИ-короля пошатнулся: результаты Nvidia вновь поразили, но инвесторы уже ждут новое чудо
Долгожданные квартальные результаты производителя чипов Nvidia вновь произвели фурор. Инвесторы видят на рынке искусственного интеллекта огромные возможности, эксперты же указывают на риски.
  • KM
Content Marketing
  • 15.09.25, 13:19
Dubai в Таллинне: Игорь Кинг и DAMAC – крупнейший девелопер ОАЭ
27 сентября в Таллинне состоится закрытая встреча с представителями одного из крупнейших девелоперов Ближнего Востока — компании DAMAC Properties.

Самые читаемые

1
Новости
  • 26.09.25, 17:01
Шведы помогут Нарва-Йыэсуу получать европейское финансирование
2
Новости
  • 27.09.25, 11:29
17 евро в час: топ-менеджер Bolt стал уличным музыкантом
3
Новости
  • 25.09.25, 12:32
Низкая зарплата и тяжелая работа: водители массово уходят на пенсию, проблема усугубляется
4
Эпицентр
  • 23.09.25, 18:26
«Грабь награбленное»: у владельца эстонской компании возникли проблемы в России
5
Mнения
  • 27.09.25, 12:28
Тыну Тоомпарк отвечает Мадле Липпус: если не понимаешь – не трогай!
Рынок аренды жилья в Таллинне не нуждается в «мудром» партийном руководстве
6
ТОП
  • 27.09.25, 10:00
ТОП автотранспортных компаний: фирма из Мяннику поднялась на высшую ступень пьедестала
В рейтинге – более 170 компаний

Последние новости

Новости
  • 28.09.25, 14:16
Эстонцы приобрели армянскую ИТ-компанию и нацеливаются на международный рост
Новости
  • 28.09.25, 12:55
Выборы в Молдове: борьба проевропейских и пророссийских сил
Новости
  • 28.09.25, 11:53
Крупные банки прогнозируют дальнейшее укрепление евро
Новости
  • 28.09.25, 11:07
Эксперты: несколько сценариев финансирования высшего образования
Новости
  • 27.09.25, 14:45
Лидер ТОПа автотранспортных компаний: на рынке идет постоянная борьба
Биржа
  • 27.09.25, 13:30
Падение доллара заставило инвестора года заняться спекуляциями
Mнения
  • 27.09.25, 12:28
Тыну Тоомпарк отвечает Мадле Липпус: если не понимаешь – не трогай!
Рынок аренды жилья в Таллинне не нуждается в «мудром» партийном руководстве
Новости
  • 27.09.25, 11:29
17 евро в час: топ-менеджер Bolt стал уличным музыкантом

Сейчас в фокусе

Евгений Кабанов играет и поет для зрителей на Балтийском вокзале.
Новости
  • 27.09.25, 11:29
17 евро в час: топ-менеджер Bolt стал уличным музыкантом
Миллиарды из российского бюджета частично нашли приют в Эстонии.
Эпицентр
  • 23.09.25, 18:26
«Грабь награбленное»: у владельца эстонской компании возникли проблемы в России
Инвестор в недвижимость Тыну Тоомпарк прочитал недавнюю колонку вице-мэра Таллинна Мадле Липпус в Äripäev и решил опровергнуть несколько ее утверждений.
Mнения
  • 27.09.25, 12:28
Тыну Тоомпарк отвечает Мадле Липпус: если не понимаешь – не трогай!
Рынок аренды жилья в Таллинне не нуждается в «мудром» партийном руководстве
Вице-мэр Таллинна от СДПЭ Мадле Липпус.
Mнения
  • 26.09.25, 13:37
Вице-мэр: краткосрочная аренда выталкивает с рынка арендное жилье в Таллинне
В радиопередаче «Äripäeva arvamusliider» мы поговорили с Львом Долгачевым о том, что означает ослабление доллара для инвесторов и где искать защиту от долларового риска.
Биржа
  • 27.09.25, 13:30
Падение доллара заставило инвестора года заняться спекуляциями
Акции Jumia Technologies, компанию часто называют «африканским Amazon», были размещены на Нью-Йоркской бирже весной 2019 года. С тех пор их динамика напоминала настоящие американские горки.
Инвестор Тоомас
  • 26.09.25, 18:50
Инвестор Тоомас: акция, взлетевшая на 60%, блистает в портфеле латвийского коллеги
Владельцами компании Quickport, занимающейся организацией негабаритных и тяжеловесных перевозок, являются Михаил Апрельский и Максим Юферев.
ТОП
  • 27.09.25, 10:00
ТОП автотранспортных компаний: фирма из Мяннику поднялась на высшую ступень пьедестала
В рейтинге – более 170 компаний
Dubai в Таллинне: Игорь Кинг и DAMAC – крупнейший девелопер ОАЭ
  • KM
Content Marketing
  • 15.09.25, 13:19
Dubai в Таллинне: Игорь Кинг и DAMAC – крупнейший девелопер ОАЭ

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025