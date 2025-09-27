Крупные банки прогнозируют дальнейшее укрепление евро

Укрепление евро по отношению к доллару США может ударить по европейским экспортерам.
Foto: Liis Treimann
В этом году евро уже укрепился к доллару более чем на 12%. Причиной стали как улучшение перспектив европейской экономики, так и опасения по поводу политики президента США Дональда Трампа. Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард назвала происходящее «глобальным моментом евро», передает Financial Times.
Инвестор Лев Долгачев говорит, что он слишком молод, чтобы инвестировать в золото, но риски, связанные с ослаблением доллара, он хеджирует за счет спекуляций. На американском рынке у Долгачева открыто 50 позиций.