Назад 28.09.25, 11:53 Крупные банки прогнозируют дальнейшее укрепление евро Крупные банки Уолл-стрит прогнозируют, что рост евро продолжится, поскольку мировой тренд на хеджирование рисков в долларах США вскоре может поднять курс евро выше отметки в 1,20 доллара.

Укрепление евро по отношению к доллару США может ударить по европейским экспортерам.

Foto: Liis Treimann

В этом году евро уже укрепился к доллару более чем на 12%. Причиной стали как улучшение перспектив европейской экономики, так и опасения по поводу политики президента США Дональда Трампа. Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард назвала происходящее «глобальным моментом евро», передает Financial Times.