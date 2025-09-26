Истребители НАТО перехватили российские самолеты над Балтийским морем

Венгерские истребители Gripen в четверг, 25 сентября, вылетели из Шяуляя, Литва, чтобы перехватить пять российских военных самолетов, говорится в сообщении Командования ВВС НАТО в социальных сетях.
- Самолеты Gripen. Фото иллюстративное.
- Foto: Scanpix
Среди них были один «Су-30», один «Су-35» и три «МиГ-31», которые были обнаружены к западу от латвийского побережья Балтийского моря, пишет LSM+.
Истребители летели вблизи воздушного пространства НАТО, не соблюдая международные правила безопасности полетов. После сопровождения самолетов истребители Gripen вернулись на базу, поясняет издание.
Министр обороны Андрис Спрудс в интервью Латвийскому радио заявил, что перехват российских истребителей означает, что НАТО в данной ситуации действовало усиленно и будет делать это еще более активно, что подтверждают действия НАТО после нескольких серьезных инцидентов, произошедших в последнее время.
Статья продолжается после рекламы
«Мы также выступаем за то, чтобы это воздушное патрулирование превратилось в миссию ПВО. Эта готовность должна заключаться в активном противодействии, включая сбивание, если это необходимо. И, конечно же, мы готовы разместить здесь дополнительные силы и средства НАТО для защиты воздушного пространства».
Тот факт, что российские военные самолеты приближаются к воздушному пространству НАТО или нарушают его, «уже некоторое время является реальностью», отметил министр.
«Мы знаем, где находимся геополитически. Мы находимся рядом с государством-агрессором. Сейчас мы видим эту реальность более очевидно – признаки того, что государство-агрессор находится по соседству с нами, также усиливает эту напряженность. Поэтому наша решимость, в том числе в отношении бюджета следующего года, – приблизиться к расходам на оборону до 5% от ВВП с большим акцентом на противовоздушную оборону», – добавил Спрудс.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
В понедельник состоялось внеочередное заседание Совета Безопасности ООН. Заседание созвала Эстония, впервые за 34 года, в связи с нарушением Россией эстонской воздушной границы.
Польша в ночь на четверг, 25 сентября, открыла пограничные переходы на границе с Беларусью, которые были закрыты около двух недель в связи с проведением российско-белорусских военных учений «Запад-2025», передает DW.
По мнению бывшего командующего Сухопутными силами США в Европе Бена Ходжеса, европейский бизнес должен считать, что ЕС находится в состоянии войны с Россией. При этом он полагает, что если бы страны западного блока действительно объединили усилия, военный кризис можно было бы преодолеть еще несколько лет назад.
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что гарантии безопасности Украины, о предоставлении которых ведет речь «коалиция желающих», означают готовность европейских стран к военному противостоянию с Россией – в случае, если та вновь атакует Украину после завершения нынешней войны, передает «Радио Свобода».
27 сентября в Таллинне состоится закрытая встреча с представителями одного из крупнейших девелоперов Ближнего Востока — компании DAMAC Properties.