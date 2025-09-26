Назад 26.09.25, 12:37 Истребители НАТО перехватили российские самолеты над Балтийским морем Венгерские истребители Gripen в четверг, 25 сентября, вылетели из Шяуляя, Литва, чтобы перехватить пять российских военных самолетов, говорится в сообщении Командования ВВС НАТО в социальных сетях.

Самолеты Gripen. Фото иллюстративное.

Foto: Scanpix

Среди них были один «Су-30», один «Су-35» и три «МиГ-31», которые были обнаружены к западу от латвийского побережья Балтийского моря, пишет LSM+.

Истребители летели вблизи воздушного пространства НАТО, не соблюдая международные правила безопасности полетов. После сопровождения самолетов истребители Gripen вернулись на базу, поясняет издание.

Министр обороны Андрис Спрудс в интервью Латвийскому радио заявил, что перехват российских истребителей означает, что НАТО в данной ситуации действовало усиленно и будет делать это еще более активно, что подтверждают действия НАТО после нескольких серьезных инцидентов, произошедших в последнее время.

«Мы также выступаем за то, чтобы это воздушное патрулирование превратилось в миссию ПВО. Эта готовность должна заключаться в активном противодействии, включая сбивание, если это необходимо. И, конечно же, мы готовы разместить здесь дополнительные силы и средства НАТО для защиты воздушного пространства».

Тот факт, что российские военные самолеты приближаются к воздушному пространству НАТО или нарушают его, «уже некоторое время является реальностью», отметил министр.

«Мы знаем, где находимся геополитически. Мы находимся рядом с государством-агрессором. Сейчас мы видим эту реальность более очевидно – признаки того, что государство-агрессор находится по соседству с нами, также усиливает эту напряженность. Поэтому наша решимость, в том числе в отношении бюджета следующего года, – приблизиться к расходам на оборону до 5% от ВВП с большим акцентом на противовоздушную оборону», – добавил Спрудс.