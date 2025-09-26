Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,66%289,6
  • OMX Riga0,39%910,59
  • OMX Tallinn−0,55%1 929,73
  • OMX Vilnius−0,02%1 236,4
  • S&P 500−0,5%6 604,72
  • DOW 30−0,38%45 947,32
  • Nasdaq −0,5%22 384,7
  • FTSE 1000,35%9 246,58
  • Nikkei 225−0,87%45 354,99
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%97,62
Истребители НАТО перехватили российские самолеты над Балтийским морем

Венгерские истребители Gripen в четверг, 25 сентября, вылетели из Шяуляя, Литва, чтобы перехватить пять российских военных самолетов, говорится в сообщении Командования ВВС НАТО в социальных сетях.
Самолеты Gripen. Фото иллюстративное.
  • Foto: Scanpix
Среди них были один «Су-30», один «Су-35» и три «МиГ-31», которые были обнаружены к западу от латвийского побережья Балтийского моря, пишет LSM+.
Истребители летели вблизи воздушного пространства НАТО, не соблюдая международные правила безопасности полетов. После сопровождения самолетов истребители Gripen вернулись на базу, поясняет издание.
Министр обороны Андрис Спрудс в интервью Латвийскому радио заявил, что перехват российских истребителей означает, что НАТО в данной ситуации действовало усиленно и будет делать это еще более активно, что подтверждают действия НАТО после нескольких серьезных инцидентов, произошедших в последнее время.

«Мы также выступаем за то, чтобы это воздушное патрулирование превратилось в миссию ПВО. Эта готовность должна заключаться в активном противодействии, включая сбивание, если это необходимо. И, конечно же, мы готовы разместить здесь дополнительные силы и средства НАТО для защиты воздушного пространства».
Тот факт, что российские военные самолеты приближаются к воздушному пространству НАТО или нарушают его, «уже некоторое время является реальностью», отметил министр.
«Мы знаем, где находимся геополитически. Мы находимся рядом с государством-агрессором. Сейчас мы видим эту реальность более очевидно – признаки того, что государство-агрессор находится по соседству с нами, также усиливает эту напряженность. Поэтому наша решимость, в том числе в отношении бюджета следующего года, – приблизиться к расходам на оборону до 5% от ВВП с большим акцентом на противовоздушную оборону», – добавил Спрудс.
