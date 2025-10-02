Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,63%291,59
  • OMX Riga−0,02%907,71
  • OMX Tallinn0,22%1 944,72
  • OMX Vilnius0,52%1 242,74
  • S&P 5000,34%6 711,2
  • DOW 300,09%46 441,1
  • Nasdaq 0,42%22 755,16
  • FTSE 1000,07%9 452,81
  • Nikkei 2250,87%44 936,73
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%95,25
  • OMX Baltic0,63%291,59
  • OMX Riga−0,02%907,71
  • OMX Tallinn0,22%1 944,72
  • OMX Vilnius0,52%1 242,74
  • S&P 5000,34%6 711,2
  • DOW 300,09%46 441,1
  • Nasdaq 0,42%22 755,16
  • FTSE 1000,07%9 452,81
  • Nikkei 2250,87%44 936,73
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%95,25
  • 02.10.25, 11:42

Покупатели в печали: популярный магазин, проработавший более 30 лет, скоро закроет двери

Популярный магазин Rocco в Саку, проработавший 33 года и прославившийся своим кулинарным отделом, закрывается из-за роста цен на продукты и услуги, ради его салатов покупатели приезжали со всего уезда Харью.
Готовые салаты сделали магазин Rocco легендарным в уезде Харью.
  • Готовые салаты сделали магазин Rocco легендарным в уезде Харью.
  • Foto: ROCCO
Юрлицо магазина, фирма ROCCO OÜ, ликвидировано еще 1 августа нынешнего года.
Для жителей Саку это стало настоящим шоком: у прилавков выстраиваются очереди, люди хотят в последний раз купить любимые салаты и закуски, которых здесь было более 30 видов, включая знаменитый рисовый салат с крабовыми палочками, пишет Delfi, на столах почти каждой семьи в округе, на свадьбах и праздниках десятилетиями стояли блюда Rocco – от росолье и бутербродных тортов до рыбы в тесте и жаркого.
Магазин сумел выдержать конкуренцию даже с супермаркетом Selver, открывшимся прямо напротив в 2012 году, но теперь владельцы – Сильвия Тооде и Майе Ломп – признали, что в условиях постоянного роста расходов продолжать работу невозможно.

Статья продолжается после рекламы

Местные жители устраивают акции поддержки и собирают подписи за сохранение магазина, однако предпринимательницы сообщили: до конца сентября еще можно заказывать продукцию, а в начале октября пройдет распродажа – после чего двери Rocco закроются окончательно.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 24.07.25, 13:52
Известный ресторан закрывается. «Скоро останется только подлива из фарша»
Инфляция, повышение налогов и холодная весна нанесли такой удар по ресторану Lahepere Villa, получившему рекомендацию гида Michelin, что заведение вынуждено закрыться. По словам хозяйки ресторана Хелен Вихтол, сейчас малому предпринимателю справляться невероятно трудно.
Новости
  • 30.08.25, 10:59
В Старом городе закрывается известный бар. Два года назад он принадлежал Ликсутовой (Росэ)
Находящийся в Старом городе Таллинна Parrot Resto & Bar объявил о закрытии с сентября.
Новости
  • 16.06.25, 12:54
В Ласнамяэ закрывается паб Old Irish
Находящийся в Ласнамяэ паб Old Irish закрывает свои двери: последний день работы заведения – 12 июля, пишет Postimees.
Новости
  • 26.08.24, 12:38
Павел Гурьянов закрывает пекарню: «Люди не готовы платить 3 евро за пирожок, себестоимость которого уже 6 евро»
Пекарня KOGU Resto ja Pagar скоро закроется, подтвердил ДВ совладелец и бренд-шеф проекта Павел Гурьянов. «Это реструктуризация бизнеса, чтобы сосредоточиться на том, что получается лучше», – объяснил он. Также изменится время работы ресторана.
  • KM
Content Marketing
  • 15.09.25, 13:19
Dubai в Таллинне: Игорь Кинг и DAMAC – крупнейший девелопер ОАЭ
27 сентября в Таллинне состоится закрытая встреча с представителями одного из крупнейших девелоперов Ближнего Востока — компании DAMAC Properties.

Самые читаемые

1
Новости
  • 30.09.25, 06:00
Аналитик Банка Эстонии о решении правительства: нам грозит большое повышение цен
2
Эпицентр
  • 01.10.25, 06:00
Пролезли с мылом. Продукция эстонской компании попадает в Россию через Казахстан
3
Новости
  • 01.10.25, 08:40
Второе пришествие обанкротившегося интернет-магазина: клиенты снова просят помощи
Семейная пара так и не получила заказанную бытовую технику
4
Новости
  • 01.10.25, 13:00
Молодой нарвский сварщик: учится на русском прямо на работе, с начальником общается в WhatsApp
5
Биржа
  • 01.10.25, 14:59
Ставки по вкладам тают: где пока еще можно получить наибольшую доходность?
Смотрите таблицу
6
Новости
  • 30.09.25, 19:24
В конкурсе, предназначенном для жителей города, победил депутат горсобрания

Последние новости

Новости
  • 02.10.25, 11:42
Покупатели в печали: популярный магазин, проработавший более 30 лет, скоро закроет двери
Новости
  • 02.10.25, 11:12
Выручка продавца автомобилей класса люкс стремительно выросла. «Нереально»
Новости
  • 02.10.25, 11:07
Сокращения на заводе в Финляндии: почти 1000 человек теряет работу, город бьет тревогу
Новости
  • 02.10.25, 10:19
OpenAI после продажи акций стала самым дорогим стартапом в мире
Биржа
  • 02.10.25, 08:53
Изменение политики конфиденциальности понизило акции Meta
Новости
  • 02.10.25, 08:13
Роботы меняют логистику: для женщин находится больше работы
Mнения
  • 02.10.25, 07:00
Николай Дегтяренко: происходящее в эстонской политике напоминает «кухонную войну» в СССР
Подсказка
  • 02.10.25, 06:00
«Европейский Китай» или новый локомотив экономики ЕС: эстонский бизнес присматривается к Польше

Сейчас в фокусе

«У нас есть соглашение с казахстанским партнером, согласно которому ему запрещено продавать бренд Mayeri в Россию», - утверждает топ-менеджер эстонской компании.
Эпицентр
  • 01.10.25, 06:00
Пролезли с мылом. Продукция эстонской компании попадает в Россию через Казахстан
Клиентам пришлось обращаться в защиту прав потребителей из-за проблем с интернет-магазином Areaal. После этого их проблемы были решены, хотя, по словам департамента, количество обращений указывает на то, что покупатели не могут урегулировать споры напрямую с самим интернет-магазином.
Новости
  • 01.10.25, 08:40
Второе пришествие обанкротившегося интернет-магазина: клиенты снова просят помощи
Семейная пара так и не получила заказанную бытовую технику
Рабочие и сварочный робот в новом цеху нарвского завода Fortaco Estonia.
Новости
  • 01.10.25, 13:00
Молодой нарвский сварщик: учится на русском прямо на работе, с начальником общается в WhatsApp
Если еще весной этого года рынки ожидали, что 6-месячный Euribor опустится ниже 2%, то сегодня все признаки указывают на то, что дно достигнуто, и к концу следующего года ставка начать постепенно расти, считает председатель правления Coop Pank Арко Куртманн.
Биржа
  • 01.10.25, 14:59
Ставки по вкладам тают: где пока еще можно получить наибольшую доходность?
Смотрите таблицу
По мнению экономиста Банка Эстонии Натальи Вийльманн, взятие кредитов не является приемлемым решением экономических проблем Эстонии.
Новости
  • 30.09.25, 06:00
Аналитик Банка Эстонии о решении правительства: нам грозит большое повышение цен
Согласно новому плану Horizon, в Кехра должно появиться 30 новых рабочих мест. На фото – владелец Horizon Tselluloosi ja Paberi AS Сонни Асвани.
Новости
  • 01.10.25, 11:51
Государство выделило трем компаниям десятки миллионов, общий объем инвестиций достигнет 400 млн евро
Для депутата Таллиннского горсобрания Йоозепа Вимма его должность не стала препятствием к тому, чтобы подать заявку на конкурс, организованный городом.
Новости
  • 30.09.25, 19:24
В конкурсе, предназначенном для жителей города, победил депутат горсобрания
Dubai в Таллинне: Игорь Кинг и DAMAC – крупнейший девелопер ОАЭ
  • KM
Content Marketing
  • 15.09.25, 13:19
Dubai в Таллинне: Игорь Кинг и DAMAC – крупнейший девелопер ОАЭ

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025