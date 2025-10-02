Назад 02.10.25, 11:42 Покупатели в печали: популярный магазин, проработавший более 30 лет, скоро закроет двери Популярный магазин Rocco в Саку, проработавший 33 года и прославившийся своим кулинарным отделом, закрывается из-за роста цен на продукты и услуги, ради его салатов покупатели приезжали со всего уезда Харью.

Готовые салаты сделали магазин Rocco легендарным в уезде Харью.

Foto: ROCCO

Юрлицо магазина, фирма ROCCO OÜ, ликвидировано еще 1 августа нынешнего года.

Для жителей Саку это стало настоящим шоком: у прилавков выстраиваются очереди, люди хотят в последний раз купить любимые салаты и закуски, которых здесь было более 30 видов, включая знаменитый рисовый салат с крабовыми палочками, пишет Delfi , на столах почти каждой семьи в округе, на свадьбах и праздниках десятилетиями стояли блюда Rocco – от росолье и бутербродных тортов до рыбы в тесте и жаркого.

Магазин сумел выдержать конкуренцию даже с супермаркетом Selver, открывшимся прямо напротив в 2012 году, но теперь владельцы – Сильвия Тооде и Майе Ломп – признали, что в условиях постоянного роста расходов продолжать работу невозможно.

Местные жители устраивают акции поддержки и собирают подписи за сохранение магазина, однако предпринимательницы сообщили: до конца сентября еще можно заказывать продукцию, а в начале октября пройдет распродажа – после чего двери Rocco закроются окончательно.