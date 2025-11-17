Эстонский стартап получил награду в Швеции

Организация Mastercard Lighthouse наградила в Стокгольме стартапы, которые приносят реальные положительные изменения для людей и планеты. Приз за наибольший потенциал влияния получила эстонская компания.
Руководители Bolt вложили в бизнес сотни тысяч евро
Сотрудница, пришедшая в Bolt в первые годы работы, заняла сотни тысяч евро у руководителей компании, чтобы открыть первый в Эстонии частный караоке-бар. Теперь ей предстоит суд из-за долга в 100 000 евро перед арендодателем.
Самый новый европейский «единорог» Lovable навсегда изменил культуру программирования. Во время визита в Эстонию Фабиан Хедин отметил, что местная среда делает страну привлекательной для расширения бизнеса.
Нарва – это не просто географический объект;она постепенно становится центром развития эстонской промышленности. Благодаря новой инфраструктуре, сильной партнерской модели и пособиям из средств Фонда справедливого перехода Европейского союза, именно сейчас наступил наиболее подходящий момент для расширения своего производства или тестирования нового направления в Ида-Вирумаа.