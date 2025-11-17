Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,12%290,66
  • OMX Riga0,05%926,08
  • OMX Tallinn−0,13%1 905,09
  • OMX Vilnius0,04%1 272,43
  • S&P 500−1,13%6 658,26
  • DOW 30−1,21%46 574,68
  • Nasdaq −1,2%22 625,92
  • FTSE 100−0,24%9 675,43
  • Nikkei 225−0,1%50 323,91
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%94,15
  • 17.11.25, 19:04

Эстонский стартап получил награду в Швеции

Организация Mastercard Lighthouse наградила в Стокгольме стартапы, которые приносят реальные положительные изменения для людей и планеты. Приз за наибольший потенциал влияния получила эстонская компания.
«Эта премия – признание наших заслуг в отношении того, что мы строим каждый день», – говорит глава Bisly Антс Вилль.
  «Эта премия – признание наших заслуг в отношении того, что мы строим каждый день», – говорит глава Bisly Антс Вилль.
  • Foto: Bisly
«Эта премия много для нас значит», – сказал CEO стартапа Bisly Антс Вилль, принимая в руки награду.
