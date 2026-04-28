28.04.26, 09:54 Эстония хочет отказаться от секторальных климатических целей Эстония добивается от Евросоюза права отказаться от жестких климатических целей по отдельным секторам и перейти к единому общегосударственному подходу. Также страна считает, что членов ЕС не следует штрафовать за невыполнение промежуточных показателей.

Иллюстративное фото..

Foto: Andras Kralla

В целом Эстония уже выполнила общеевропейскую цель – сократить к 2030 году выбросы парниковых газов на 55% по сравнению с 1990 годом. Однако по отдельным секторам ситуация сложнее: прежде всего речь идет о секторе землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства (LULUCF), где стране может грозить штраф более чем на 100 млн евро, пишет ERR.

Министерство климата и правительство считают, что после 2030 года страны должны сами решать, в каких сферах сокращать выбросы быстрее, а каким нужно больше времени.

Руководитель отдела климата Министерства климата Лаура Реммельгас пояснила, что Эстония хочет большей гибкости при выполнении цели на 2040 год и больше не поддерживает строгие ежегодные траектории и пятилетние промежуточные цели.

По ее словам, эффект от некоторых мер проявляется только через длительное время, а выбросы в отдельные годы могут расти из-за кризисов или природных факторов. Поэтому, считает министерство, важнее оценивать выполнение конечной цели, а не жестко привязываться к промежуточным показателям.

В Рийгикогу эту позицию оценивают по-разному: сторонники считают, что климатическая политика должна учитывать безопасность и конкурентоспособность экономики, критики предупреждают, что без конкретных целей и санкций она может стать фактически добровольной.