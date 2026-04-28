  • OMX Baltic−0,11%317,04
  • OMX Riga−0,57%884,21
  • OMX Tallinn−0,1%2 113,62
  • OMX Vilnius−0,11%1 443,01
  • S&P 500−0,73%7 121,84
  • DOW 30−0,05%49 144,55
  • Nasdaq −1,22%24 583,29
  • FTSE 100−0,22%10 297,93
  • Nikkei 225−1,02%59 917,46
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%88,21
Эстония хочет отказаться от секторальных климатических целей

Эстония добивается от Евросоюза права отказаться от жестких климатических целей по отдельным секторам и перейти к единому общегосударственному подходу. Также страна считает, что членов ЕС не следует штрафовать за невыполнение промежуточных показателей.
В целом Эстония уже выполнила общеевропейскую цель – сократить к 2030 году выбросы парниковых газов на 55% по сравнению с 1990 годом. Однако по отдельным секторам ситуация сложнее: прежде всего речь идет о секторе землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства (LULUCF), где стране может грозить штраф более чем на 100 млн евро, пишет ERR.
Министерство климата и правительство считают, что после 2030 года страны должны сами решать, в каких сферах сокращать выбросы быстрее, а каким нужно больше времени.
Руководитель отдела климата Министерства климата Лаура Реммельгас пояснила, что Эстония хочет большей гибкости при выполнении цели на 2040 год и больше не поддерживает строгие ежегодные траектории и пятилетние промежуточные цели.

Статья продолжается после рекламы

По ее словам, эффект от некоторых мер проявляется только через длительное время, а выбросы в отдельные годы могут расти из-за кризисов или природных факторов. Поэтому, считает министерство, важнее оценивать выполнение конечной цели, а не жестко привязываться к промежуточным показателям.
В Рийгикогу эту позицию оценивают по-разному: сторонники считают, что климатическая политика должна учитывать безопасность и конкурентоспособность экономики, критики предупреждают, что без конкретных целей и санкций она может стать фактически добровольной.
Строительные работы. Иллюстративное фото.
Новости
  • 27.04.26, 11:29
В Швеции обанкротилась эстонская строительная компания
Если пользоваться собственным автомобилем невозможно, стоит запросить у страховой компании компенсацию расходов на сменный автомобиль, однако, чтобы ее получить, может потребоваться весьма подробное обоснование.
Эпицентр
  • 27.04.26, 09:29
Автомобиль на замену: правила, о которых многие не знают и которые немногие могут использовать
Пользуйтесь лучше автобусом, сказала страховка пенсионеру
Основной владелец Admirals Александр Цихилов считает, что первая пенсионная ступень – это пирамида, а реформа второй – глупость. Аналитик Банка Эстонии Наталья Вийльманн подчеркивает важность демографии, а инвестора и владельца Trigon Capital Йоаким Хелениуса очень расстраивает то, что правительство постоянно пытается пенсионную систему изменить.
Эпицентр
  • 27.04.26, 06:00
Аналитик центробанка о пенсионной системе: «Раз – руль налево. Раз – руль направо. Когда вы едете в таком автобусе, вас трясет»
Рестораны Pelm и Bad Habits, работающие на одном этаже с кинотеатром Cinamon, серьезно пострадают из-за его ухода, признал их руководитель Павел Ярчаковский. «Надеемся, что у центра есть четкий план и возможность быстро его реализовать, в противном случае сложные времена могут затянуться», – сказал он.
Новости
  • 27.04.26, 17:24
Выселение Cinamon ударит по ресторанам Т1. «Это заметно скажется на нашей выручке»
Иллюстративное фото.
Новости
  • 26.04.26, 12:53
700 кандидатов на одну вакансию: как различается конкуренция в ИТ-секторе
Пять компаний из «великолепной семерки» на следующей неделе объявят свои результаты, а капитальные расходы по-прежнему будут находиться под пристальным вниманием инвесторов.
Биржа
  • 27.04.26, 08:08
Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать
Продавцы одежды надеются, что продажи вскоре начнут расти.
ТОП
  • 26.04.26, 14:06
ТОП продавцов одежды: большинство потеряли в обороте
Создатель застройки Синела́хе Регина Пихлак говорит, что Синела́хе предназначен не для всех, а подходит прежде всего тем, кто ищет покой, свое пространство и обдуманное начало. «Место, где застройщик на собственных ошибках и промахах разобрался и превратил их здесь в нечто противоположное», – говорит она.
  • KM
Content Marketing
  • 22.04.26, 11:41
Поучительный опыт застройщика стал фундаментом нового жилого района

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026