Поправки к закону возлагают на продавцов новые обязанности
28 мая вступили в силу новые, ужесточенные требования к компаниям-продавцам. Основная цель поправок - лучшая защита прав потребителей и повышение доверия покупателей к сделкам, осуществляемым через интернет.
О самых важных нововведениях рассказывает адвокат Lextal Ксения Кравченко:
• Теперь при расчете скидки за основу берется минимальная цена товара за последние 30 дней, за исключением скоропортящихся товаров, а также товаров, находящихся в продаже менее 30 дней.
• При определении минимальной цены не принимается в расчет клиентская цена, скидка при покупке нескольких товаров и уценка в связи с браком.
• Установлены дополнительные требования к тому, как надо предоставлять информацию покупателю в онлайн-среде. Они касаются:
- расчета скидок;
- персонифицированного ценового подхода;
- также следует указывать, являются ли отзывы о товаре отзывами реальных покупателей;
- если компания оплатила выдачу товара в первых строчках поисковой системы, это должно быть понятно клиенту;
- клиенты должны понимать, на основании каких параметров товары выдаются в поиске и прочее.
• Надзорный орган может потребовать от предпринимателя доказать те утверждения, которыми тот обосновывает свои маркетинговые приемы.
• Предельная сумма денежного штрафа для юридических лиц в случае нарушения требований в отношении срока реализации, маркировки и инструкции по применению товара, извещения о цене, а также информирования о понижении цены увеличена до 40 000 евро.
Такой же штраф может быть назначен за отсутствие на сайте информации о возможности внесудебного разрешения споров с продавцом через интернет-платформу.
• В случае применения нечестных методов торговли, использования типовых условий договора, чрезмерно ущемляющих права потребителя, а также нарушений требований Обязательственно-правового закона, сумма штрафа в отношении юридического лица может достигать 400 000 евро.
Опубликованные 1 апреля изменения в Законе о защите прав потребителей переносят в эстонское законодательство положения соответствующей директивы ЕС. Вместе с законом поправки вносятся в постановление министра экономики и инфраструктуры № 14 от 11 февраля 2016 года, устанавливающее требования к указанию цены, а также информации и ее снижении.
Ознакомиться с текстом принятого закона, а также всеми документами, сопровождавшими процедуру принятия, можно здесь
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