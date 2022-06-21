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    Прием на работу иностранных специалистов упрощается

    В очередной раз вводятся изменения в Закон об иностранцах, вступающие в силу в четыре этапа: на десятый день после одобрения президентом и опубликования и далее с 1 сентября по 1 января 2023 года. Основные изменения касаются иностранцев, приезжающих в Эстонию на учебу, но закон представляет интерес и для бизнеса.

    Компания, занимающаяся арендой рабочей силы, сможет предложить в качестве обеспечения, помимо банковского депозита, гарантию со стороны банка или страховой компании.Фото: Shutterstock
    О самых важных изменениях для предпринимателей рассказывает присяжный адвокат из бюро LEXTAL Ксения Кравченко:
    • Компания, занимающаяся арендой рабочей силы, сможет предложить в качестве обеспечения, помимо банковского депозита, гарантию со стороны банка или страховой компании, а сумма депозита устанавливается в размере одной заработной платы работника, то есть увеличивается в десять раз.
    • Регистрация краткосрочной работы возможна только с полным рабочим временем, за исключением работников сферы образования. В случае с работой по виду на жительство работнику должна выплачиваться средняя заработная плата по стране, независимо от рабочего времени. Цель изменения - борьба с недоплатой иностранным работникам установленного законом вознаграждения за труд под предлогом работы на полставки.
    • В отношении украинских беженцев, принимаемых на работу в Эстонии без оформления визы и вида на жительство, применяется требование о выплате 0,8 среднегодовой зарплаты по отрасли. Важно, что это относится только к тем украинцам, которые пребывали в Эстонии до 24 февраля по причине, не связанной с работой. В отношении тех украинских граждан, которые 24 февраля работали по действующим видам на жительство и визам, продолжают действовать те же самые условия и требования к зарплате, как и до вступления в силу изменений. Уменьшать зарплату до окончания действия срока зарегистрированной работы или вида на жительство в одностороннем порядке нельзя, так как это будет нарушением трудового договора.
    Критерий зарплаты высококвалифицированного специалиста снижается до 1,5-кратной среднестатистической с прежней двукратной. Как и в случае с украинскими работниками, снижать специалисту зарплату в одностороннем порядке нельзя, но для продления вида на жительства в будущем важно то, что специалист с зарплатой, назначенной в соответствии с ранее действующим законом, будет считаться высококвалифицированным и не будет подпадать под квоту.
    Для краткосрочной работы станет возможно ходатайствовать и о виде на жительство сроком до двух лет, если работник до этого трудился на основании визы не менее девяти месяцев. Изменение вступает в силу 1 января 2023 года.
    Вводится понятие растущего предприятия – технологического и инновативного коммерческого товарищества, которое:
    – действует не менее десяти лет;
    – насчитывает в Эстонии не менее 50 работников;
    – уплатило за последний год налогов на рабочую силу не менее миллиона евро;
    – показывает ежегодный рост уплаченных налогов на рабочую силу не менее 20% в год за последние три года.
    Оформление вида на жительство на растущем предприятии не подпадает под квоту, а требование заработной платы работнику устанавливается в размере 80% от среднестатистической. Эти изменения также вступают в силу с 1 января 2023 года.

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