Подсказка

Дмитрий Фефилов

10 августа 2022 в 11:49 Поделиться:









Подсказка инвестору: как приумножить деньги при помощи сложных процентов?

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Говорят, Альберт Эйнштейн однажды назвал сложный процент восьмым чудом света. Даже если ученый такого не говорил, ошибки в самом тезисе нет. Разбираемся, что такое сложный процент, и как инвесторы в Эстонии могут усилить его эффект.

На самом деле ничего сложного в «сложном проценте» нет. При реинвестировании полученной прибыли (процентов), эта прибыль начинает приносить вам дополнительный доход. И чем дольше это повторяется, тем более впечатляющим будет итоговый результат.

Например, вы инвестировали 1000 евро, которые за год принесли вам 5% дохода или 50 евро. Если вы не забираете эти 50 евро, а вкладываете повторно, то ваша инвестиция составит уже 1050 евро, от которой прибыль в размере 5% еще через год составит 52,5 евро. Вы повторяете процесс – увеличиваете инвестицию на эти 52,5 евро, тем самым доводя общую сумму до 1102,5 евро и так далее. Через десять лет благодаря этой нехитрой схеме ваша инвестиция в 1000 евро превратится в 1628,89 евро.

Сумма невелика, но первоначальный взнос тоже небольшой, да и процентная ставка скромная. Но главное видна разница двух подходов – если бы вы не реинвестировали полученные 5%, а забирали их каждый год, то итоговая сумма составила бы только 1500 евро. То есть магия сложного процента увеличила вашу инвестицию на 8,6%. Ну, а, если бы вы инвестировали 10 000 евро под 10% годовых, то через 20 лет разница составила бы почти 225% (67 275 против 30 000 евро). Чем не чудо.

Оптимизация налогов усиливает эффект сложного процента

В таком виде формула сложного процента одинаково эффективно работает в любых уголках планеты, где существует капиталистическая экономика. Но у эстонских инвесторов есть и дополнительные возможности усилить ее эффект.

В Эстонии нет налога на нераспределенную прибыль фирмы, и это прекрасная новость для инвестора-юридического лица. Частный инвестор тоже может не расстраиваться: для него придуман инвестиционный счет, который аналогично позволяет отодвигать уплату налога на полученную прибыль.

Если в примере выше речь шла о прибыли, которую мы реинвестировали, то в случае с фирмой или инвестиционным счетом дополнительным преимуществом станет и сокращение налоговых расходов. Оба инструмента обеспечивают инвестору больше капитала для повторных вложений.

Например, если вы вложили 10 000 евро и через год они принесли вам прибыль в размере 5%, то есть 500 евро, то с этой прибыли вы должны уплатить подоходный налог в размере 20% или 100 евро. Если же вы не выводите эти деньги из фирмы или со своего инвестиционного счета, то налогового бремени не возникает. Значит эти 100 евро можно реинвестировать! Подоходный налог вам все равно придется заплатить, но лишь тогда, когда вы решите вывести деньги из фирмы или со счета.

Еще пара подсказок для эстонского инвестора Всегда полезно знать, при каких обстоятельствах можно перенести уплату налогов. Например, если речь идет о внебиржевых активах, то пользоваться преимуществами инвестиционного счета нельзя. В подобного рода активы лучше инвестировать через фирму, где вы сами решаете, выводить прибыль или реинвестировать ее, платить налог или отодвигать уплату. В то же время с дивидендов, которые вы получаете на инвестиционный счет от местных биржевых предприятий, подоходный налог удерживает сам эмитент. Но, например, Baltic Horizon Fond, паи которого котируются на Таллиннской бирже, предлагает частным инвесторам переводить ежеквартальные интрессы на их инвестиционный счет без удержания подоходного налога. Для этого нужно написать в фонд и сообщить, что ваши паи куплены на инвестиционный, а не обычный расчетный счет. Iiutecredit, чьи облигации также торгуются на Таллиннской бирже, аналогично не взимает подоходный налог с купонов, которые она выплачивает раз в полгода.

Чтобы убедить самых недоверчивых, на десерт рассмотрим два примера. В первом максимально используется эффект сложного процента, во втором он полностью игнорируется.

Предположим, вы инвестировали 100 000 евро на 20 лет под 8% годовых. Если вы используете возможность отодвигать уплату подоходного налога и реинвестировать всю прибыль ежегодно, чистая прибыль на выходе составит 392 876,6 евро. Если же вы ежегодно выводите прибыль, с которой ежегодно же уплачиваете подоходный налог, то в итоге заработаете только 228 000 евро. Разница в 164 876,6 евро!

Правда, во втором случае вы будете ежегодно получать на руки 6400 евро чистыми, а в первом случае ничего. Но суммарная разница в итоге получается настолько существенной, что игнорировать магию сложного процента было бы просто неразумно.