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    Готовимся к экспорту: как упростить передвижение товаров через таможенную границу

    Фото: Shutterstock

    Все более популярным становится т.н. «международный паспорт товара» – документ, который предназначен для облегчения временного ввоза и вывоза товаров за границу.

    Во время посещения выставок, конкурсов, гастролей или зарубежных партнеров предприниматели часто берут с собой для показа образцы продукции. К сожалению, бывали ситуации, когда выяснялось, что товар не пропускают через границу, поскольку на него нет необходимого таможенного документа – Кaрнета АТА, который еще называют международным паспортом товара.
    Кaрнет АТА – это международный временный въездной и выездной документ. Его можно использовать в тех случаях, когда необходимо взять товар с собой или отправить его в третьи страны. На сегодняшний день уже 78 стран принимают Карнеты ATA. Эстонские компании используют товарный паспорт в основном для поездок в Великобританию, Норвегию, Турцию и Объединенные Арабские Эмираты.
    Каковы преимущества?
    Если на границе выяснится, что подлежащие передаче товары не имеют таможенной документации, то при заполнении необходимых документов могут возникнуть различные недоразумения – зачастую это языковой барьер, не говоря уже о ненужных затратах времени и денег.
    В случае с Карнетом АТА требования к документу обобщены для разных стран, что позволяет снизить языковые проблемы и недопонимание, а также большие дополнительные расходы при заполнении таможенных документов и выполнении требований при пересечении границы на незнакомом языке. Преимущество использования паспорта товара заключается в том, что владельцу Карнета АТА не нужно пользоваться услугами таможенных агентов при работе с таможней, оплачивать агентское вознаграждение или дополнительную гарантию при ввозе товаров.
    Кто может использовать?
    Карнетом АТА могут воспользоваться как физические, так и юридические лица, хотя в большей степени он нужен предпринимателям. Частным лицам следует рассмотреть вопрос о ходатайстве Карнет АТА, например, если они планируют посетить выставку собак или кошек в другой стране со своим питомцем.
    Карнет АТА используется уже более 50 лет, первый документ был выпущен в Эстонии в 1996 году. Эстонская торгово-промышленная палата – единственное учреждение, которое выдает Карнеты АТА.
    Примеры использования Карнета ATA
    •Ансамбль Metsatöll использовал Кaрнет АТА для перевозки инструментов и звукового оборудования во время своего турне по Северной Америке и Канаде.
    •Таллиннский и Тартуский университеты оформляют этот документ для доставки своего инновационного оборудования на различные выставки.
    •Научно-развлекательный центр AXXAA воспользовался услугой при организации переносной выставки в Норвегии для перевоза интерактивных экспонатов "Попробуй сам".
    •Многие спортсмены также использовали Карнет АТА – например, для зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 году. Эстонская Федерация по биатлону оформила Карнет АТА для перевоза спортивного инвентаря в Норвегию для участия в Кубке мира по биатлону (BMW Biathlon World Cup 2022).
    •Разработанные и произведенные в Эстонии компанией Starship Technoligies почтовые роботы также были продемонстрированы потенциальным партнерам в США с помощью Карнета ATA.
    Более подробную информацию о Карнете ATA можно найти на сайте Торгово-Промышленной палаты.
    Помимо оформления сертификатов происхождения товара и Карнета АТА, многие партнеры из арабских стран просят заверить различные документы, например сертификаты свободной продажи, упаковочные листы, инвойсы, контракты, договоры и даже приглашения.
    Эстонская Торгово-Промышленная палата заверяет также ряд других документов. Более полную информацию о данной услуге можно получить, обратившись напрямую к советникам Торговой палаты.
    Марью Мянник, старший советник по внешней торговле,
    Александра Кривенцова, старший советник по внешней торговле,
    Анастасия Незговорова, секретарь арбитражного суда, советник юридического отдела Эстонской Торгово-промышленной палаты

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