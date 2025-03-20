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  • 20.03.25, 17:19

Как оспорить решение комиссии по трудовым спорам?

Если одна из сторон трудовых отношений не согласна с решением, вынесенным комиссией по трудовым спорам, то после получения решения в течение 30 календарных дней она может обратиться для рассмотрения того же дела о трудовом споре в уездный суд.
Важно помнить, что сторона, являющаяся истцом в судебном производстве, должна подать в суд заявление.
  • Важно помнить, что сторона, являющаяся истцом в судебном производстве, должна подать в суд заявление. Foto: Pixabay
В случае обращения в суд решение комиссии по трудовым спорам не вступает в законную силу. При частичном обжаловании решения комиссии в законную силу вступает та часть решения, которая не была обжалована в суде, пишет портал tööelu.ee.
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