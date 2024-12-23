Куда уходят деньги, или Что читали в ДВ в 2024 году?
В уходящем году читатели ДВ не только опасались кризиса, который не собирался сдавать позиции, но и интересовались высокой кухней, следили за судьбой своих пенсионных накоплений и за тем, как крупная магазинная сеть оптимизирует расходы на персонал. ДВ вместе с вами вспоминают, какие статьи удостоились наибольшего внимания читателей за 12 месяцев.
«Утром просят прийти к 6 утра, но начало рабочего времени разрешают регистрировать с 8. Получается, что ты работаешь два часа бесплатно, и это совершенно обычное дело», – описал один из сотрудников Maxima, как происходит рабочий процесс. На фото один из магазинов Maxima в столичном районе Ласнамяэ. Foto: Liis Treimann
Все мы люди и ничто человеческое нам не чуждо. Но любовь менеджера BaltCap к азартным играм, лишившая эстонских пенсионеров сбережений, не вызвала у нас глубокого сочувствия к проигравшемуся управленцу. В результате его пагубного пристрастия пенсионные фонды эстонских банков снизили стоимость инфраструктурного фонда BaltCap на 20%.
В советское время там располагалась воинская часть, а в самом здании - пекарня. Теперь переехавшая туда из Петербурга супружеская пара планирует открыть в нем высококлассный ресторан. «Мы заточены не только на жителей Силламяэ, но, естественно, на туриста, на хорошего туриста», - говорят предприниматели. Побольше бы таких оптимистов!
В сентябре Вильнюсский суд начал процесс банкротства финансово-технологического стартапа Kevin EU, среди клиентов которого было несколько эстонских интернет-магазинов. Решение kevin. использовалось, например, в интернет-магазине одежды Weekend и интернет-магазине сантехники FEB и нескольких мелких магазинах. И хотя, по данным Банка Литвы, клиенты из Эстонии составляют менее 10% всех клиентов kevin, это обеспокоило и наших читателей.
Стартап Planet 42 принес эстонским инвесторам немало огорчений, а новое руководство африканского бизнеса и вовсе постаралось от эстонцев избавиться. Возглавивший совет стартапа как неофициальный представитель крупных инвесторов, крупнейшего в Африке банка Standard Bank и американского фонда ARS Holdings, Эндрю Рольф сумел выжить из бизнеса его отцов-основателей.
Изменения в налоговом законодательстве порой приводят к курьезным ситуациям: так, фирма, подававшая декларацию, была немало удивлена, когда в электронной системе Налогового департамента облагаемые налогом примерно 76 500 евро превратились в сумму свыше полумиллиона. Мелочь, а неприятно.
Финскому перевозчику удалось ухватиться за лакомый кусок в Эстонии – перевозку гигантских частей ветряных турбин для парка Сопи-Тоотси, принадлежащего Enefit Green. Европейские правила, защищающие местных перевозчиков, должны предотвращать такие случаи, но почему-то не сработали. Действительно, зачем нам защищать своих предпринимателей?..
Аналитики Swedbank Тармо Танилас и Меэлис Маазик как следует напугали инвесторов на инвестиционном фестивале Äripäev. Они привели статистику за последние сто лет, которая свидетельствует: когда экономика и рынки были в том же состоянии, что сейчас, вскоре наступало экономическое падение и крах на фондовом рынке. Крах пока так и не наступил, но все, на всякий случай, напряглись.
Не ходите, дети, в Испанию гулять, предостерегал Индрек Шталь, около десяти лет назад продавший свою компанию Bastion и уже более 20 лет владеющий недвижимостью в этой южной стране. И у него были на это причины.
На встрече, которую ДВ провели в Нарве с помощью IVEK в рамках Недели предпринимательства, региональные предприниматели эмоционально говорили о своих бедах и чаяниях. Конференция собрала более 50 деловых людей Ида-Вирумаа: кроме топ-менеджеров и владельцев бизнесов, к встрече присоединились местные активисты некоммерческих объединений и журналисты. И они не молчали.
В сложные для конкурентного бизнеса продуктовой торговли времена одна из крупнейших магазинных сетей Maxima стала с позиции силы снижать зарплату своим сотрудникам, при этом стараясь избежать сокращений. То, каким образом, руководство сети это делало, вызвало у читателей ДВ в этом году не только наибольший интерес, но и искреннее возмущение. Редакция ДВ надеется, что в следующем году каждый предприниматель будет помнить, что главное в бизнесе - это люди. Даже если для кого-то это остается только громкой декларацией.
Первое место в ТОПе промышленных компаний заняла компания Defsecintel Solutions AS, которая начала свою деятельность всего шесть лет назад в гараже. Она производит автономные и мобильные системы наблюдения и борьбы с дронами, пишут Tööstusuudised.
На самом верху рейтинга успешных эстонских компаний находятся банки, причём исключительно банки, которые заняли первые шесть мест. Их прибыль до налогообложения составляет треть от общей прибыли 1000 компаний из списка.
Добавлен рейтинг 100 самых успешных строительных компаний
Хотя в строительном секторе вряд ли в ближайшее время удастся достичь результатов, сравнимых с прежними годами, и настроение в отрасли остается тревожным, есть вера в то, что компании справятся и в новых условиях.
Сегодня кажется немыслимым вести деятельность и работать в стране, где нет страхования от безработицы и соответствующего учреждения. Тем не менее, всего несколько десятилетий назад, когда мы начинали выстраивать социальную систему Эстонии, в ее необходимости многие очень сомневались. Однако создатели страхования были убеждены в том, что это действительно важно.