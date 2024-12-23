Назад 26.12.24, 07:00 Куда уходят деньги, или Что читали в ДВ в 2024 году? В уходящем году читатели ДВ не только опасались кризиса, который не собирался сдавать позиции, но и интересовались высокой кухней, следили за судьбой своих пенсионных накоплений и за тем, как крупная магазинная сеть оптимизирует расходы на персонал. ДВ вместе с вами вспоминают, какие статьи удостоились наибольшего внимания читателей за 12 месяцев.

«Утром просят прийти к 6 утра, но начало рабочего времени разрешают регистрировать с 8. Получается, что ты работаешь два часа бесплатно, и это совершенно обычное дело», – описал один из сотрудников Maxima, как происходит рабочий процесс. На фото один из магазинов Maxima в столичном районе Ласнамяэ. Foto: Liis Treimann

Все мы люди и ничто человеческое нам не чуждо. Но любовь менеджера BaltCap к азартным играм, лишившая эстонских пенсионеров сбережений, не вызвала у нас глубокого сочувствия к проигравшемуся управленцу. В результате его пагубного пристрастия пенсионные фонды эстонских банков снизили стоимость инфраструктурного фонда BaltCap на 20%.

В советское время там располагалась воинская часть, а в самом здании - пекарня. Теперь переехавшая туда из Петербурга супружеская пара планирует открыть в нем высококлассный ресторан. «Мы заточены не только на жителей Силламяэ, но, естественно, на туриста, на хорошего туриста», - говорят предприниматели. Побольше бы таких оптимистов!

В сентябре Вильнюсский суд начал процесс банкротства финансово-технологического стартапа Kevin EU, среди клиентов которого было несколько эстонских интернет-магазинов. Решение kevin. использовалось, например, в интернет-магазине одежды Weekend и интернет-магазине сантехники FEB и нескольких мелких магазинах. И хотя, по данным Банка Литвы, клиенты из Эстонии составляют менее 10% всех клиентов kevin, это обеспокоило и наших читателей.

Стартап Planet 42 принес эстонским инвесторам немало огорчений, а новое руководство африканского бизнеса и вовсе постаралось от эстонцев избавиться. Возглавивший совет стартапа как неофициальный представитель крупных инвесторов, крупнейшего в Африке банка Standard Bank и американского фонда ARS Holdings, Эндрю Рольф сумел выжить из бизнеса его отцов-основателей.

Изменения в налоговом законодательстве порой приводят к курьезным ситуациям: так, фирма, подававшая декларацию, была немало удивлена, когда в электронной системе Налогового департамента облагаемые налогом примерно 76 500 евро превратились в сумму свыше полумиллиона. Мелочь, а неприятно.

Финскому перевозчику удалось ухватиться за лакомый кусок в Эстонии – перевозку гигантских частей ветряных турбин для парка Сопи-Тоотси, принадлежащего Enefit Green. Европейские правила, защищающие местных перевозчиков, должны предотвращать такие случаи, но почему-то не сработали. Действительно, зачем нам защищать своих предпринимателей?..

Аналитики Swedbank Тармо Танилас и Меэлис Маазик как следует напугали инвесторов на инвестиционном фестивале Äripäev. Они привели статистику за последние сто лет, которая свидетельствует: когда экономика и рынки были в том же состоянии, что сейчас, вскоре наступало экономическое падение и крах на фондовом рынке. Крах пока так и не наступил, но все, на всякий случай, напряглись.

Не ходите, дети, в Испанию гулять, предостерегал Индрек Шталь, около десяти лет назад продавший свою компанию Bastion и уже более 20 лет владеющий недвижимостью в этой южной стране. И у него были на это причины.

На встрече, которую ДВ провели в Нарве с помощью IVEK в рамках Недели предпринимательства, региональные предприниматели эмоционально говорили о своих бедах и чаяниях. Конференция собрала более 50 деловых людей Ида-Вирумаа: кроме топ-менеджеров и владельцев бизнесов, к встрече присоединились местные активисты некоммерческих объединений и журналисты. И они не молчали.

В сложные для конкурентного бизнеса продуктовой торговли времена одна из крупнейших магазинных сетей Maxima стала с позиции силы снижать зарплату своим сотрудникам, при этом стараясь избежать сокращений. То, каким образом, руководство сети это делало, вызвало у читателей ДВ в этом году не только наибольший интерес, но и искреннее возмущение. Редакция ДВ надеется, что в следующем году каждый предприниматель будет помнить, что главное в бизнесе - это люди. Даже если для кого-то это остается только громкой декларацией.