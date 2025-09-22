Назад 22.09.25, 09:41 Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать Начавшаяся неделя принесет свежий экономический прогноз Банка Эстонии, а также ряд макроэкономических показателей из США и еврозоны. Кроме того, отчетность опубликует производитель микросхем Micron.

Во вторник Банк Эстонии проведет пресс-конференцию, на которой прокомментирует последние изменения в экономике страны и представит обновленный экономический прогноз.

Foto: Andras Kralla

Мы выбрали пять самых важных событий, которые могут повлиять как на местный рынок, так и на инвесторов еврозоны и США на этой неделе, и на освещении которых наше издание сосредоточится в ближайшие дни.