Компания Berkshire Уоррена Баффета покупает химзавод за 9,7 миллиарда долларов

Berkshire Hathaway заключила сделку на сумму около 9,7 миллиарда долларов по покупке нефтехимического бизнеса Occidental Petroleum.
- Покупка химического подразделения – знак того, что Berkshire снова охотится за крупными сделками.
- Foto: AP/Scanpix
Как сообщил Bloomberg в четверг, сделку планируется завершить в четвертом квартале нынешнего года. Это очередное доказательство того, что Баффет, похоже, снова вышел на охоту за крупными приобретениями после многолетнего воздержания от масштабных сделок и вложений. Так, например, он постепенно сокращал свою долю в Apple.
