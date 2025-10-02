Назад 02.10.25, 18:15 Компания Berkshire Уоррена Баффета покупает химзавод за 9,7 миллиарда долларов Berkshire Hathaway заключила сделку на сумму около 9,7 миллиарда долларов по покупке нефтехимического бизнеса Occidental Petroleum.

Покупка химического подразделения – знак того, что Berkshire снова охотится за крупными сделками.

Foto: AP/Scanpix

Как сообщил Bloomberg в четверг, сделку планируется завершить в четвертом квартале нынешнего года. Это очередное доказательство того, что Баффет, похоже, снова вышел на охоту за крупными приобретениями после многолетнего воздержания от масштабных сделок и вложений. Так, например, он постепенно сокращал свою долю в Apple.