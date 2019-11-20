Концерн Кawe идет в сектор жилой недвижимости, чтобы остаться

Концерн Kawe работает в сегменте коммерческой недвижимости уже 17 лет, являясь в нем одним из крупнейших инвесторов в Эстонии. В 2020 году он намерен выйти на рынок жилой недвижимости с почти 400 квартирами.

Строящийся жилой комплекс из шести современных домов по адресу Kiikri 4 станет продуктом класса премиум. Архитекторы: Ханно Гроссшмидт и Томоми Хаваши.

Kawe не один год вынашивал планы девелопмента жилой недвижимости. И вот это время пришло – первые объекты уже на подходе. На момент возникновения идеи у Kawe не было ни подходящих объектов, ни команды специалистов. Руководитель отдела жилищного девелопмента Kawe Пеэтер Соовик говорит, что самый удачный для реализации жилой недвижимости период за последние годы ушел на подготовку, но сегодня проектирование близится к завершению.

И все же Kawe не собирается в преддверии кризиса, когда рынок стабилизируется, осваивать новый его сегмент. Kawe – хорошо капитализированный концерн, что помогло ему пережить предыдущий кризис и, вполне вероятно, поможет сохранить стабильность даже в период потенциальных перемен. Безусловно, компания следит за спросом, поэтому строительство будет вестись в несколько этапов.

Две площадки

Kawe впервые рассказывает общественности о своих проектах. Комплекс из шести современных домов со 180 квартирами на участке Кийкри 4 станет продуктом класса премиум. Архитекторы – Ханно Гроссшмидт и Томоми Хаяши, абсолютные лидеры архитектуры жилья в Эстонии. Участок представляет собой бывшую собственность Tivoli, и в том же районе расположены здания, построенные Metro Capital.

По мнению представителей Kawe, проходящая рядом с объектом улица Рейди поможет справиться с дорожными пробками, а сопровождающий ее променад обеспечит благоустройство набережной. Так или иначе, в центре города приходится считаться с близостью улиц с интенсивным движением.

Второй проект реализуется недалеко от центра города, где будут построены наиболее востребованные на рынке недвижимости объекты, а именно доступные по цене квартиры с оптимальным пространственным решением.

«С верхних этажей этих семиэтажных домов откроется великолепный вид как на Старый город, так и на озеро Юлемисте», – говорит Соовик.

Заявки на разрешения на строительство для первых двух проектов будут поданы в Таллиннскую городскую управу в ноябре. Сегодня оформление разрешений на строительство в городе занимает от шести до восьми месяцев.

Kawe планирует начать строительство следующей осенью.

Подходящий момент для расширения охвата

Трое из четырех участников концерна Kawe родом из Норвегии, а четвертый – эстонец Яанус Косемаа. Один из партнеров имеет многолетний опыт крупномасштабного жилищного строительства в Норвегии, в Тронхейме. Поэтому нет ничего удивительного в том, что и в Таллинне они в конце концов пришли к этому направлению.

«Мы долгое время занимались одним и тем же. Но рынок изменился. Заполучить хорошие проекты коммерческой недвижимости не так-то просто. В какой-то момент у фондов скопилось много денег, и они были готовы покупать проекты с более низкой доходностью. Как компании, занимающейся долгосрочными инвестициями, нам нужны здания очень высокого класса. А их стало не хватать», – говорит Айри Лехтсалу, менеджер по коммерческой недвижимости Kawe.

Останавливаться на этих двух проектах Kawe не собирается. Несмотря на то, что на рынке сейчас хватает дорогостоящих жилых объектов, концерн намерен остаться в этом сегменте. Около 400 квартир – это очень неплохой объем для начала.

160 млрд. € Стоимость имущества концерна составляет около 160 млрд. евро. Объем портфеля коммерческой недвижимости концерна 179 000 м2, к чему добавится разрабатываемый портфель арендных офисных площадей объемом примерно в 500 000 м2.

Множество известных объектов

С точки зрения объема портфеля Kawe является одним из крупнейших игроков на рынке коммерческой недвижимости Эстонии. Бизнес-модель концерна заключается в том, чтобы покупать, строить, а затем как можно дольше держать свои объекты. В сфере коммерческой недвижимости Kawe специализируется на офисных и промышленных зданиях. Все началось с Kawe Plaza, известного жителям Таллинна ориентира рядом с площадью Свободы. Частные лица из Норвегии купили его в Компенсационном фонде, а продавшего им это здание Яануса Косемаа, своего теперешнего партнера, пригласили руководить предприятием. Постепенно Kawe стал скупать офисные здания и возводить промышленные строения.

«Первым офисным зданием, которое мы построили, был Норвежский дом в квартале Baltika. Мы смогли применить все свои знания, накопленные в ходе предыдущей деятельности, и сделать здание практически безупречным в техническом отношении. Это было первое в Эстонии офисное здание класса А по энергопотреблению», – говорит Лехтсалу. Кстати, весь квартал Baltika находится в собственности Kawe. Как и офисное здание, построенное прошлым летом для фирмы Bolt, рядом с которым уже возводится пристройка. Несколько лет назад фирма была арендатором Kawe в квартале Baltika, но когда она начала интенсивно расширяться, у Kawe не нашлось для нее новых площадей. Однако в квартале имелся совершенно идеальный земельный участок, и концерн предложил Bolt построить новое здание. Задумано – сделано.

По объему портфеля концерн Kawe – один из крупнейших игроков на рынке коммерческой недвижимости Эстонии.

Большие планы в области коммерческой недвижимости

Если раньше Kawe покупал офисные здания у других владельцев, то теперь он все больше внимания уделяет строительству. У концерна есть несколько объектов недвижимости, для которых разрабатываются детальные планировки. Например, имеется очень привлекательный участок земли рядом с Kawe Plaza, где они планируют через два года построить качественное офисное здание высокого класса энергоэффективности. Кроме того, имеются масштабные планы в отношении так называемого дома ISKU по адресу Пярнуское шоссе, 138f. Объем очень велик, и необходимо найти сильного якорного арендатора.

В отношении промышленных зданий Kawe активных действий не планирует. Продолжится управление существующими зданиями, а вот строительство новых концерн пока не замышляет.

«Мы принимаем отличные инвестиционные решения, и у нас постоянно сохраняется низкий уровень вакантности площадей. Арендаторы довольны нашим управлением объектами. Наша визитная карточка – услуги опытных техников-коммунальщиков, которые включены в стоимость аренды. Норвежские инвесторы очень довольны результатами работы в Эстонии», – отмечает Лехтсалу.

Квартал Baltika пользуется популярностью

Квартал Baltika, купленный Kawe несколько лет назад у концерна Baltika Grupp, постепенно меняет свой облик. Кроме фирмы Bolt, в Норвежском доме разместилась еще один эстонский лидер высоких технологий – Transferwise. Это предприятие также интенсивно расширяется и вскоре займет несколько этажей здания, со второго по седьмой.

«Успех наших арендаторов – источник нашей радости и гордости. У нас в общей сложности около 150 арендаторов, относящихся к самым разным сферам деятельности. Желающих съехать из квартала Baltika наберется немного, говорят, здесь как-то свободнее дышится и люди более дружелюбны», – рассказывает Лехтсалу. К сожалению, этот квартал уже почти заполнен. В планы Kawe входит также реновация здания на улице Херне.

В заключение Айри Лехтсалу говорит о том, что цель Kawe – быть рядом с клиентом и поддерживать его в долгосрочной перспективе, беречь партнерские отношения и заботиться о недвижимости. Kawe может гордиться тем, что некоторые клиенты остаются его арендаторами уже более 15 лет.