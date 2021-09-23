Объявленный в розыск российский бизнесмен заявил в полицию на эстонского партнера

Бизнесмен Михаил Гавунас, объявленный в розыск российскими правоохранительными органами, заявил в эстонскую полицию на своего делового партнера Юри Метса, обвиняя того в мошенничестве. Прокуратура, рассматривавшая заявление, подняла вопрос о происхождении денег российского предпринимателя. В центре расследования также оказался потерявший лицензию провайдер платежных услуг GFC, сотрудников которого подозревают в отмывании денег.

Бизнесмен Юри Метс (на снимке) познакомился с российским политиком и предпринимателем Михаилом Гавунасом в 2017 году Фото: Андрас Кралла

Сотрудничество организатора концертов Юри Метса и российского бизнесмена Михаила Гавунаса началось в 2017 году: по словам Метса, они познакомились на концерте Юрия Шатунова.