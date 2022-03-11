Эпицентр

Лаура Сакс

11 марта 2022 в 10:18 Поделиться:









Война пошатнула чувство уверенности покупателей недвижимости

Иллюстративное фото. Фото: Andres Haabu

Война в Украине лишила покупателей недвижимости уверенности в завтрашнем дне. Это видно как по кредитному поведению, так и по количеству заключенных сделок.

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«Вчера вечером мы посоветовались, и учитывая ситуацию в Эстонии, Европе и в мире, которую мы не могли предвидеть при совершении бронирования, пришли к решению не брать на себя никаких обязательств», - так один из клиентов аргументировал отказ от встречи с нотариусом Прийду Пярна.

Пярна рассказывает, что до конца февраля дела на рынке недвижимости шли в гору. Сейчас массового снижения количества сделок еще не наблюдается, но в чувстве уверенности потребителей уже видны изменения: «Люди хотят вложить деньги немедленно, а не брать на себя обязательства в отношении неопределенного будущего. Кто-то, вероятно, думает, что покупать уже поздно, поскольку цены могут упасть».

Происходящую на рынке ситуацию иллюстрирует и еще один пример: «При заключении обязательственно-правового договора купли-продажи покупатель хотел, чтобы в контракте было четко прописано, что форс-мажор, в том числе начало войны и значительное падение экономики, является основанием для расторжения договора».

Люди хотят вложить деньги немедленно, а не брать на себя обязательства в отношении неопределенного будущего Прийду Пярна нотариус

По словам члена правления Pindi Kinnisvara Пеэпа Соомана, рынок недвижимости в настоящее время находится в спокойном состоянии. В связи с войной в Украине людям требуется больше времени на то, чтобы понять, что происходит.

Исполнительный директор Нотариальной палаты Эве Странг отмечает, что статистика ведется по месяцам, поэтому пока что рано говорить об изменениях в количестве сделок с недвижимостью.

Что случится с кредитами, если начнется война? По словам руководителя отдела жилищных кредитов Swedbank Анне Пяргма, в этом вопросе нотариусы полагаются на закон и общие условия банков: «Война – это ситуация, которую невозможно предвидеть и над которой стороны не властны. Это событие можно считать форм-мажором, что также прописано в общих условиях банка и в Обязательно-правовом законе». «В случае неисполнения обязательств вследствие форс-мажора клиент прежде всего освобождается от уплаты договорной неустойки и возмещения ущерба», - добавила она, отметив, что в этом случае будет применяться индивидуальный подход, о котором сложно говорить заранее.

Несмотря на то, что в начале года говорили о том, что рынок недвижимости начнет остывать, статистика заключенных у нотариусов сделок этого не подтверждает. По словам Странг, по сравнению с предыдущим годом количество сделок с недвижимостью несколько увеличилось в январе, но немного уменьшилось в феврале.

Всего в январе было заключено 6032 нотариальных сделки с недвижимостью, в феврале — 5935. Необходимо иметь в виду, что к данным сделкам с недвижимостью относятся не только сделки купли-продажи, но и, например, установление сервитута.

Странг поясняет, что поскольку война в Украине началась 24 февраля, на февральские сделки с недвижимостью она вряд ли повлияла: «Последствия войны и санкций, вероятно, окажут большее влияние на сделки с недвижимостью в ближайшие месяцы».

Больше времени на раздумья

Руководитель отдела жилищных кредитов Swedbank Анне Пяргма сообщила, что некоторые соискатели кредита отложили покупку до тех пор, пока ситуация не разрешится: «Поэтому можно сказать, что количество заявок на жилищный кредит не осталось в прежнем диапазоне».

Руководитель отдела финансирования розничных продаж LHV Кэтлин Ватсель, однако, отмечает, что на рынке недвижимости по-прежнему царит суматоха. Те, кто хотел купить жилье раннее, следуют намеченному плану. «Возможно, они берут немного больше времени на раздумья и взвешивают свои решения еще более тщательно», - добавила она.

Менеджер по продажам розничного сегмента банка SEB сказала, что за последние недели не было замечено никаких значительных изменений в количестве заявок на кредиты или кредитных договоров от физических лиц: «Хотя были единичные случаи, когда клиенты решали несколько отложить сделки с недвижимостью из-за неопределенности».

Сложнее всего сейчас застройщикам

Заместитель начальника отдела корпоративных клиентов SEB Прийт Сеэман уверен, что с точки зрения коммерческой недвижимости две недели – слишком короткий срок, чтобы оценить изменение спроса на кредиты. «Сделки купли-продажи, которые находятся в процессе переговоров, до сих пор активны. Самый большой знак вопроса нависает над запланированными девелоперскими проектами из-за неопределенности цен на строительство», - сказал Сеэман.

Кэтлин Ватсель отмечает, что больше всего вопросов и головной боли у строителей, поскольку цены на стройматериалы растут, а сроки доставки удлиняются, из-за чего завершение проектов становится все сложнее.

Нотариус Прийду Пярна подтверждает, что застройщики столкнулись с дилеммой – какие сроки выполнения работ обещать и какую цену устанавливать.