В вихре страшилок: борьба против ветряков ведется с помощью исследований, заказанных у противоречивого ученого

Основа хорошего энергетического планирования – это смелость решить, какая система производства нужна государству, каковы реалистичные сроки и какую роль в этом должна выполнять каждая технология, пишет руководитель европейского региона датской аналитической компании в сфере возобновляемой энергетики Aegir Insights Томас Хван Йенсен.
В расположенной к юго-востоку от Таллинна волости Раазику местные власти продолжают борьбу против девелопера ветроэнергетики Vindr Baltic: сначала самоуправление несколько лет назад одержало локальную победу в административном суде, затем в марте этого года окружной суд отменил это решение, а теперь в апреле волость решила подать кассационную жалобу в Госсуд.
На Хийумаа скоро начнется сезон цветения лаванды, и на Лавандовой ферме идут последние приготовления к самому красивому времени лета. 27 июня ферма вновь откроется для гостей, параллельно продолжается поиск новых хозяев — людей, готовых с душой продолжить развитие этого уникального места и вывести его на следующий этап.