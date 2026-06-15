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В вихре страшилок: борьба против ветряков ведется с помощью исследований, заказанных у противоречивого ученого

Эстонские противники ветряков заказывают исследования с пугающими выводами у шведского ученого, который по приглашению дружественного России депутата ездил распространять свою теорию в Европарламент.
В Кехраский народный дом на собрание «Зачем нам еще ветряки?» пришли обеспокоенные люди. Там они услышали, какие проблемы со здоровьем якобы приносит жизнь рядом с ветряками.
  • В Кехраский народный дом на собрание «Зачем нам еще ветряки?» пришли обеспокоенные люди. Там они услышали, какие проблемы со здоровьем якобы приносит жизнь рядом с ветряками.
  • Foto: Andras Kralla
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