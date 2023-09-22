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Рауль Рейно

22 сентября 2023 в 6:01









Рауль Рейно: сектор недвижимости, вопреки экономическим перспективам, по-прежнему излучает оптимизм

Член правления Domus Kinnisvara Рауль Рейно. Фото: Личный архив

Ситуация во всей экономике достаточно неопределенная, если не сказать плохая. При этом оптимизм в секторе недвижимости превосходит уверенность потребителей в целом, пишет член правления Domus Kinnisvara Рауль Рейно.

Эстонский институт конъюнктуры ежемесячно отслеживает и анализирует экономические изменения в экономике Эстонии и на рынке недвижимости. Показатель, отслеживающий доверие потребителей, пожалуй, более широко известен, но параллельно собираются и данные от представителей сектора недвижимости, и именно так формируется статистика так называемого барометра недвижимости, которая, помимо прочего, отражает показатель уверенности самого сектора.

Доверие потребителей является одним из важнейших показателей, влияющих на рынок недвижимости. Если оно в большом минусе, это просто означает, что потребитель прячет голову в песок, очень осторожен и дополнительные расходы и инвестиции сводит к минимуму. Его вера в будущее хрупка, и он не хочет брать на себя кредитные обязательства на 20 лет.

Поэтому неудивительно, что, когда прошлой весной доверие резко упало ниже исторического среднего уровня, на рынке недвижимости подули более прохладные ветры, и темные тучи не рассеялись полностью до сих пор. Однако в поисках толики позитива можно порадоваться тому факту, что самая глубокая черная дыра доверия пришлась на осень прошлого года, когда индикатор доверия опустился до уровня -45.

С тех пор уверенность улучшилась и стабилизировалась, поэтому в июле и августе индикатор показал результаты -30. Однако до долгосрочного среднего значения, равного -8, еще далеко, поэтому потребительское доверие сегодня все еще явно слабое.

Стакан наполовину пуст или наполовину полон?

Зато в секторе услуг в сфере недвижимости показатель доверия неожиданно поднялся с отрицательного до нуля по состоянию на август (-5 в июне, -11 в июле, 0 в августе, -18 в августе прошлого года). Сектор недвижимости явно стал более позитивным, потому что, видимо, что-то знает и чувствует больше, чем среднестатистический потребитель. Индикатор доверия барометра недвижимости также достиг дна в конце прошлого года, достигнув -47 пунктов, но с тех пор пошел вверх.

Факт тем более удивителен, что при этом несколько внешних факторов никоим образом не улучшились, а, скорее, ухудшились – Euribor каждый месяц покорял новые вершины, перспективы эстонской экономики за этот год стали значительно хуже, и, в конце концов, война в Украине, ставшая для всех шоком в прошлом году, тоже, к сожалению, никуда не делась.

Можно только догадываться, что большинство представителей сектора недвижимости придерживаются позиции «стакан наполовину полон» и умеют придавать значение положительным знакам.

Уверенность потребителей в сфере недвижимости выше, чем уверенность потребителей в целом. Фото: Институт конъюнктуры

Действительно, потребитель уже не так боязлив, как в прошлом году. В дни клиентов в новостройках больше не зияет пустота, а у маклеров полно работы. Действительно, банки до сих пор выдают жилищные кредиты и, например, очень хорошие предложения делаются на дома энергетического класса А. Многие участники рынка также считают, что гонка Euribor закончилась и скоро начнется период стабилизации.

Последнее также относится к расходам на электроэнергию и отопление, такого страха перед зимой, который был в конце прошлого лета и начале осени, сегодня больше нет.

Большинство индикаторов доверия в промышленности, торговле и сфере услуг Эстонии явно показывают отрицательные значения, т.е. ситуация во всей экономике довольно неопределенная. Например, индикатор доверия в строительном секторе, близком к недвижимости, в августе составил -21, и в этом году тенденция несколько ухудшается.

Тем более, на этом фоне стоит похвалить сектор недвижимости за его позитивный настрой, но только время покажет, имел ли этот оптимизм под собой прочную экономическую основу или же оценки были основаны на надеждах и мечтах.

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Статья изначально появилась в блоге фирмы.