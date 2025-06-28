Прогноз эксперта: в 2030 году стоимость бензина достигнет 2,5 евро за литр

Если еще пять лет назад литр моторного бензина на эстонских заправках стоил менее 1,2 евро, то к 2030 году, по прогнозу члена правления Terminal Energia Алана Вахта, цена может превысить 2,5 евро.
- Иллюстративное фото.
- Foto: Liis Treimann
По словам Вахта, значительная часть роста цен связана с экологическими требованиями Европейского союза, пишет Ärileht.
Вахт выделил несколько ключевых факторов, которые в ближайшие годы начнут увеличивать стоимость владения автомобилем:
Автоналог (с 2025 года): для каждого автомобиля предусмотрен как зависящий от модели регистрационный налог, так и ежегодный налог;
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Рост акциза на бензин (2025–2028): последовательно растущий акциз будет прибавляться к цене;
Повышение НСО (с 1.7.2025): общее повышение налога влияет и на цену топлива.
При этом, по словам Вахта, основная причина роста цен — климатическая политика Европейского союза, которая сознательно делает потребление ископаемого топлива всё более дорогим.
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