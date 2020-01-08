Telegram не обещает покупателям своей криптовалюты прибыль в будущем

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Telegram по-прежнему планирует запуск блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) и выпуск криптовалюты Gram. При этом компания напоминает, что покупателям криптовалюты не стоит ждать прибыли, а также Telegram откажется от контроля над блокчейн-платформой TON, пишут "Ведомости".

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Мессенджер Telegram сообщил в своем блоге, что компания не будет контролировать TON после запуска и совершаемые на платформе операции, а также не получит никаких других прав на управление ею. Telegram также не планирует развивать TON, рассчитывая, что этим займутся сторонние разработчики, использующие платформу.

Gram не инвестиционной продукт, эта криптовалюта должна стать средством обмена между пользователями в экосистеме TON, подчеркивает Telegram.

Осенью 2019 г. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) через суд добилась запрета на выпуск Gram, запланированный на конец октября того же года. SEC считает Gram «ценной бумагой», а не криптовалютой, и настаивает, что к ней нужно применять законодательство о ценных бумагах. 7–8 января основатель Telegram Павел Дуров даст показания в Дубае в качестве свидетеля по этому иску.