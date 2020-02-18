В Ида-Вирумаа рассматривается возможность постройки завода для связывания углекислого газа

Электростанция Фото: Андрас Кралла

Одно из предложений по ускорению развития Ида-Вируского уезда заключается в строительстве завода по связыванию углекислого газа в Аувере, хотя эксперты критически оценивают целесообразность использования такой технологии, передает rus.err.ee.

Предлагаемый завод позволил бы извлекать углекислый газ из атмосферных выбросов, а затем использовать его в других видах деятельности или производстве.

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Однако в Эстонском фонде природы сомневаются в целесообразности такой идеи.

"Пока это технология далекого будущего, которая сейчас очень дорогая и затратная. Я склоняюсь к мысли, что это было бы неразумным использованием денег. Это не конкурентоспособно в сравнении с энергией из возобновляемых источников. Должен быть расширенный выбор различных небольших решений, в итоге это может быть намного более устойчивым", - сказала эксперт по вопросам климата Пирет Вяйнсалу.