Заявление Керсти Кальюлайд в связи с чрезвычайным положением

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд опубликовала заявление в связи с чрезвычайным положением. ДВ приводит его текст полностью.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд

Заявление президента Керсти Кальюлайд в связи с чрезвычайным положением:

«Дорогие жители Эстонии! Со вчерашнего дня в нашей стране объявлено чрезвычайное положение, контроль над которым возглавляет премьер-министр. Это было правильное решение, и сейчас важно дать правительству и должностным инстанциям возможность спокойно работать, поддерживая их действия по преодолению настигшего нас кризиса.

Читайте также

Хельме уточнил план по миллиардному кредиту

Но ни одно чрезвычайное положение или кризисная комиссия не смогут нам помочь, если мы все вместе не будем прилагать усилий. Искренне благодарю всех чиновников, политиков, представителей жизненно важных служб, а также сотрудников детских садов, продавцов магазинов, водителей автобусов, доставляющих продукты курьеров, журналистов и всех тех, кто поддерживает функционирование и жизнь нашего общества. Мы впервые оказались в такой ситуации и, разумеется, тревожимся о том, что будет завтра. И все же – мы действуем как общество, именно как общество, а не как отдельные ведомства, учреждения и комиссии.

Читайте также: Официальное заявление правительства по поводу чрезвычайной ситуации

Сегодня очень многое зависит от инициативы каждого из нас. Не стоит ждать решения комиссии, при необходимости надо действовать самостоятельно, исходя из здравого смысла и имеющейся информации, и так поступают многие местные самоуправления. Кризисные комиссии по всей Эстонии принимают меры, необходимые именно на местах

В защите нуждаются пожилые люди, а также больные и слабые – по возможности следует избегать близких контактов с ними, но постоянно поддерживать связь, например, по телефону. Постараемся сделать так, чтобы людям, входящим в группу риска, не пришлось самим идти в магазин или аптеку. Это действительно опасно для жизни. Благодарю руководителей самоуправлений, которые позаботились об этом. Надеюсь, об этом подумали все представители более молодого поколения. Ты позвонил своей маме или бабушке, предложил им помощь? Сделай это или найди живущего поблизости более молодого друга или родственника, который готов помочь.

Читайте также

Европейские страны закрывают границы

А ты, руководитель учреждения или предприятия, организовал возможность удаленной работы для своих сотрудников, если это возможно? Продумал ли, как работать безопаснее, если контакт неизбежен? Разделил ли свой персонал на несколько групп, чтобы создать резерв, если первую работающую группу настигнет вирус?

Думаю, ты это сделал. Еще раз: Департамент здравоохранения, правительство или кто-то еще не знают лучше тебя обстоятельств жизни твоего предприятия, семьи, деревни. Подумаем все о том, что мы можем сделать вместе, чтобы создать необходимую для остановки распространения вируса социальную дистанцию или остаться здоровыми в ситуации, когда очень большую дистанцию соблюдать невозможно.

Давайте беречь друг друга! А также доверимся и окажем поддержку тем, кто оперативно управляет работой по преодолению этого кризиса!»