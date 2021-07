Управление Суэцкого канала достигло соглашения с владельцем Ever Given

Управление Суэцкого канала заявило, что достигло соглашения об урегулировании финансового спора с японской компанией Shoei Kisen Kaisha Ltd., владеющей контейнеровозом Ever Given, который заблокировал водный путь в конце марта. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.

Подробности и сумма сделки не раскрывались, но известно, что ее заключат 7 июля и в этот же день освободят судно – на данный момент контейнеровоз находится в промежуточном канале.

Управление Суэцкого канала и Shoei Kisen Kaisha Ltd. договаривались о размере компенсации за срыв судоходства по каналу и операцию по буксировке контейнеровоза: изначально администрация канала требовала $916,5 млн, но позже снизила сумму до $550 млн.

Ever Given, блокировавший в течение шести дней Суэцкий канал, удалось снять с мели 29 марта, судоходство по каналу возобновилось вечером того же дня. В ожидании прохода на подходах к каналу тогда скопилась гигантская пробка, в очереди стояло более 400 судов.