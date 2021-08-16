Зафиксировано 163 новых случая коронавируса

За сутки в Эстонии было сделано 2684 первичных теста на коронавирус, из них 163 (или 6,1%) дали положительный результат.

Больной в отделении интенсивной терапии (иллюстративное фото) Фото: Valery Sharifulin, TASS

Показатель кумулятивной заболеваемости за 14 дней составляет 256,6 случая на 100 000 жителей, сообщает Департамент здоровья.