dv.ee • 16 августа 2021 в 8:12
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Коронавирус

Зафиксировано 163 новых случая коронавируса

За сутки в Эстонии было сделано 2684 первичных теста на коронавирус, из них 163 (или 6,1%) дали положительный результат.

Больной в отделении интенсивной терапии (иллюстративное фото)  Фото: Valery Sharifulin, TASS

Показатель кумулятивной заболеваемости за 14 дней составляет 256,6 случая на 100 000 жителей, сообщает Департамент здоровья.

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