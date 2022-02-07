Генеральным директором концерна Alexela станет Ханс Пайома

Гендиректор DPD: мы инвестировали в электрофургоны, но производить энергию самостоятельно нам не дают

У государства нет стратегии, которая позволяла бы ему требовать от компаний «зеленой революции», пишет генеральный директор курьерской компании DPD в Эстонии Ремо Кирсс.

У государства нет стратегии, которая позволяла бы ему требовать от компаний «зеленой революции», пишет генеральный директор курьерской компании DPD в Эстонии Ремо Кирсс.