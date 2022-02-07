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    Генеральным директором концерна Alexela станет Ханс Пайома

    Концерн Alexela с апреля нынешнего года возглавит опытный управленец Ханс Пайома, последние годы руководивший филиалом латвийского банка Citadele в Эстонии.

    Ханс Пайома - новый генеральный директор концерна Alexela.Фото: Jakob Meier, Alexela
    Ханс Пайома проработал 20 лет в банковской сфере, ранее он был членом правления Coop Pank, управлял эстонским филиалом банка DNB, а до этого занимал различные должности в Hansapank, говорится в распространенном Alexela пресс-релизе.
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