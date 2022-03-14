  • Поделиться:

    Война в Украине: российские прокуроры угрожают арестом западным бизнесменам, Украину покинуло свыше 5 млн беженцев

    Спасатели у жилой многоэтажки в Киеве, пострадавшей в ходе российского обстрела.Фото: Ukrainian State Emergency Service via AP

    Идут девятнадцатые сутки с начала военного вторжения России на территорию Украины. Главные новости к середине дня:

    Начался четвертый раунд переговоров между Украиной и Россией - он проходит в формате видеоконференции, сообщает "Украинская правда". Ранее принимающий участие в переговорах депутат Госдумы Леонид Слуцкий объявил о достигнутом "существенном прогрессе", аналогичные заявления делает и украинская сторона. Не исключено, что конкретные мирные соглашения между странами будут подписаны уже в ближайшие дни.
    Сегодня в Украине открыты 11 гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей - 7 в Киевской области и 4 в Луганской. Украинские власти вновь пытаются провести колонну с гуманитарной помощью из Запорожья в Мариуполь, информирует BBC Russian.
    Читайте также
    14 марта 2022
    Война в Украине: Россия запросила у Китая военную помощь, восстановлено электроснабжение Чернобыля
    В результате ночного обстрела Киева возник пожар на авиационном заводе "Антонов". Кроме того, российский снаряд попал в одную из жилых многоэтажек. По предварительным данным, погибли 2 человека, семеро ранены. Поступает информация об усилении обстрелов и многочисленных разрушениях в Харькове, точных данных о жертвах пока нет, пишет "Украинская правда".
    С начала военного вторжения России на территорию Украины в результате обстрелов и авиаударов погибли по меньшей мере 2500 жителей Мариуполя, передает УНИАН. По сведениям местных властей, за минувшие сутки российские войска нанесли по окруженному Мариуполю 22 авиационных и артиллерийских удара. Погибших хоронят в братских могилах, поскольку городские кладбища находятся под постоянным обстрелом.
    Украинское предприятие "Энергоатом" сообщает, что восстановленная накануне линия электроснабжения Чернобыльской АЭС вновь повреждена из-за российских обстрелов.
    Читайте также
    14 марта 2022
    Экономист: рост цен на сырье может привести к двузначной инфляции
    В интервью итальянской газете Corriere della Sera глава Агентства ООН по делам беженцев Филиппо Гранди обнародовал свежую статистику: по его словам, с начала войны Украину покинуло уже свыше 5 миллионов беженцев.
    Как сообщает канцелярия премьер-министра Польши, в стране к сегодняшнему дню находится примерно 1 758 000 беженцев из Украины. За последние сутки польскую границу пересекли более 82 тысяч жителей Украины.
    Китай обвинил США в "дезинформации" в ответ на утверждения представителей американской администрации о том, что Россия обратилась к Китаю за военной и экономической помощью. Советник президента США национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CNN пригрозил Китаю, что в случае оказания военной поддержки России страна рискует столкнуться "с самыми серьезными последствиями". Китайские официальные лица, в свою очередь, настаивают, что КНР в военном конфликте в Украине играет исключительно "конструктивную роль, призывая к миру и переговорам", передает BBC News.
    Читайте также
    14 марта 2022
    Вахер: не исключено, что беженцев придется размещать в спортзалах и актовых залах
    Как пишет Wall Street Journal, представители российской прокуратуры угрожают арестом руководителям ряда филиалов западных компаний (среди них, как утверждается, главы филиалов IBM, McDonald's, Coca-Cola и P&G) решивших свернуть деятельность в России в знак протеста против российского вторжения в Украину. Прокуроры также пригрозили наложить арест на имущество и торговые марки компаний - якобы "за критику российских властей".
    Правительство Индии может принять предложение России о закупке российской нефти и других сырьевых товаров со скидкой, информирует Reuters со ссылкой на индийских правительственных чиновников. В настоящее время на импорт из России приходится примерно 2-3% поставок нефти в Индию. Ранее появилась информация, что Индия и Россия готовы осуществлять взаиморасчеты в рупиях и рублях.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

    Поделиться:
  • Самое читаемое
Статьи по теме

Сергей Колесников: хватит нам войн, их больше быть не должно
Война в Украине: российские прокуроры угрожают арестом западным бизнесменам, Украину покинуло свыше 5 млн беженцев Главные новости к середине дня
Правительство снимает ограничения
Влияние санкций
Война в Украине: российские прокуроры угрожают арестом западным бизнесменам, Украину покинуло свыше 5 млн беженцев Главные новости к середине дня
Идут девятнадцатые сутки с начала военного вторжения России на территорию Украины. Главные новости к середине дня:
Идут девятнадцатые сутки с начала военного вторжения России на территорию Украины. Главные новости к середине дня:
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
Вкус биржи: в минусе на восемь миллиардов, торги остановлены
Как всегда в конце недели, мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели, мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Исследователь сталинизма: путинский режим держится на рассказах о величии России
Исследователь Стивен Коткин в интервью изданию The New Yorker 11 марта рассказал о том, как в контексте мировой истории выглядит война в Украине. Стивен Коткин — американский историк-русист, один из главных академических интересов которого — сталинизм. Он автор трехтомной биографии Сталина (пока изданы только два тома), а также книг «Предотвращенный Армагеддон. Распад Советского Союза, 1970–2000» и «Негражданское общество». «Медуза» кратко пересказывает его интервью — о том, помогут ли санкции остановить войну, на чем основывается путинский режим и от кого будет зависеть восстановление мира.
Исследователь Стивен Коткин в интервью изданию The New Yorker 11 марта рассказал о том, как в контексте мировой истории выглядит война в Украине. Стивен Коткин — американский историк-русист, один из главных академических интересов которого — сталинизм. Он автор трехтомной биографии Сталина (пока изданы только два тома), а также книг «Предотвращенный Армагеддон. Распад Советского Союза, 1970–2000» и «Негражданское общество». «Медуза» кратко пересказывает его интервью — о том, помогут ли санкции остановить войну, на чем основывается путинский режим и от кого будет зависеть восстановление мира.
Все мнения
Эпицентр
Война пошатнула чувство уверенности покупателей недвижимости
Война в Украине лишила покупателей недвижимости уверенности в завтрашнем дне. Это видно как по кредитному поведению, так и по количеству заключенных сделок.
Война в Украине лишила покупателей недвижимости уверенности в завтрашнем дне. Это видно как по кредитному поведению, так и по количеству заключенных сделок.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: в минусе на восемь миллиардов, торги остановлены
Как всегда в конце недели, мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели, мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение