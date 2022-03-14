Война в Украине: российские прокуроры угрожают арестом западным бизнесменам, Украину покинуло свыше 5 млн беженцев
Спасатели у жилой многоэтажки в Киеве, пострадавшей в ходе российского обстрела.Фото: Ukrainian State Emergency Service via AP
Идут девятнадцатые сутки с начала военного вторжения России на территорию Украины. Главные новости к середине дня:
• Начался четвертый раунд переговоров между Украиной и Россией
- он проходит в формате видеоконференции, сообщает "Украинская правда"
. Ранее принимающий участие в переговорах депутат Госдумы Леонид Слуцкий объявил о достигнутом "существенном прогрессе", аналогичные заявления делает и украинская сторона. Не исключено, что конкретные мирные соглашения между странами будут подписаны уже в ближайшие дни.
• Сегодня в Украине открыты 11 гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей
- 7 в Киевской области и 4 в Луганской. Украинские власти вновь пытаются провести колонну с гуманитарной помощью из Запорожья в Мариуполь, информирует BBC Russian
.
• В результате ночного обстрела Киева возник пожар на авиационном заводе "Антонов".
Кроме того, российский снаряд попал в одную из жилых многоэтажек. По предварительным данным, погибли 2 человека, семеро ранены. Поступает информация об усилении обстрелов и многочисленных разрушениях в Харькове, точных данных о жертвах пока нет, пишет "Украинская правда"
.
• С начала военного вторжения России на территорию Украины в результате обстрелов и авиаударов погибли по меньшей мере 2500 жителей Мариуполя
, передает УНИАН
. По сведениям местных властей, за минувшие сутки российские войска нанесли по окруженному Мариуполю 22 авиационных и артиллерийских удара. Погибших хоронят в братских могилах, поскольку городские кладбища находятся под постоянным обстрелом.
• Украинское предприятие "Энергоатом" сообщает
, что восстановленная накануне линия электроснабжения Чернобыльской АЭС вновь повреждена из-за российских обстрелов
.
• В интервью итальянской газете Corriere della Sera
глава Агентства ООН по делам беженцев Филиппо Гранди обнародовал свежую статистику: по его словам, с начала войны Украину покинуло уже свыше 5 миллионов беженцев
.
• Как сообщает канцелярия премьер-министра Польши
, в стране к сегодняшнему дню находится примерно 1 758 000 беженцев из Украины
. За последние сутки польскую границу пересекли более 82 тысяч жителей Украины.
• Китай обвинил США в "дезинформации"
в ответ на утверждения представителей американской администрации о том, что Россия обратилась к Китаю за военной и экономической помощью. Советник президента США национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CNN
пригрозил Китаю, что в случае оказания военной поддержки России страна рискует столкнуться "с самыми серьезными последствиями". Китайские официальные лица, в свою очередь, настаивают, что КНР в военном конфликте в Украине играет исключительно "конструктивную роль, призывая к миру и переговорам", передает BBC News
.
• Как пишет Wall Street Journal
, представители российской прокуратуры угрожают арестом руководителям ряда филиалов западных компаний
(среди них, как утверждается, главы филиалов IBM, McDonald's, Coca-Cola и P&G) решивших свернуть деятельность в России в знак протеста против российского вторжения в Украину. Прокуроры также пригрозили наложить арест на имущество и торговые марки компаний - якобы "за критику российских властей".
• Правительство Индии может принять предложение России о закупке российской нефти и других сырьевых товаров со скидкой
, информирует Reuters
со ссылкой на индийских правительственных чиновников. В настоящее время на импорт из России приходится примерно 2-3% поставок нефти в Индию. Ранее появилась информация, что Индия и Россия готовы осуществлять взаиморасчеты в рупиях и рублях.
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