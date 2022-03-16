Департамент: в сфере дорожного строительства ожидается тяжелая ситуация
Иллюстративное фото.Фото: Andras Kralla
В сфере дорожного строительства произошло резкое повышение цен, которое государство должно частично компенсировать задним числом, сказал директор службы управления инфраструктурой Департамента транспорта Райдо Рандмаа.
«На рост цен влияет резкое удорожание топлива, битум, импортный щебень и металлическая арматура, такая как барьерные ограждения. Мы сконцентрируемся на этих четырех важных компонентах и попытаемся компенсировать их в уже заключенных договорах», - подчеркнул Рандмаа.
Пока, однако, не ясно, как именно будет происходить компенсация: «Изначально предполагалось привязать компенсацию к индексу строительных цен, но в дорожном строительстве этот индекс недостаточно хорошо отражает рыночную ситуацию. Мы все еще находимся в процессе переговоров о компенсации этих четырех компонентов в более длительных договорах задним числом».
На данный момент департамент приостановил проведение новых госзакупок, чтобы завершить текущие работы и не допустить, чтобы какие-то объекты остались недостроенными, передает rus.err.ee.
«Мы все еще находимся в "фазе паники" и пытаемся разобраться в ситуации на строительном рынке. Есть надежда, что у компаний появятся новые цепочки поставок, и положение на рынке стабилизируется. Но наверняка удорожание произойдет, и в этом сезоне будет крайне сложно», - считает Рандмаа.
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