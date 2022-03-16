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16 марта 2022 в 10:34 Поделиться:









Департамент: в сфере дорожного строительства ожидается тяжелая ситуация

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

В сфере дорожного строительства произошло резкое повышение цен, которое государство должно частично компенсировать задним числом, сказал директор службы управления инфраструктурой Департамента транспорта Райдо Рандмаа.

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«На рост цен влияет резкое удорожание топлива, битум, импортный щебень и металлическая арматура, такая ​​как барьерные ограждения. Мы сконцентрируемся на этих четырех важных компонентах и по​​пытаемся компенсировать их в уже заключенных договорах», - подчеркнул Рандмаа.

Пока, однако, не ясно, как именно будет происходить компенсация: «Изначально предполагалось привязать компенсацию к индексу строительных цен, но в дорожном строительстве этот индекс недостаточно хорошо отражает рыночную ситуацию. Мы все еще находимся в процессе переговоров о компенсации этих четырех компонентов в более длительных договорах задним числом».

На данный момент департамент приостановил проведение новых госзакупок, чтобы завершить текущие работы и не допустить, чтобы какие-то объекты остались недостроенными, передает rus.err.ee.

«Мы все еще находимся в "фазе паники" и пытаемся разобраться в ситуации на строительном рынке. Есть надежда, что у компаний появятся новые цепочки поставок, и положение на рынке стабилизируется. Но наверняка удорожание произойдет, и в этом сезоне будет крайне сложно», - считает Рандмаа.