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16 мая 2022 в 9:30 Поделиться:









Число работников стартапов выросло до 9 тыс. человек

Больше всего налогов на рабочую силу среди стартапов выплатил Bolt. Фото: Liis Treimann

По данным Startup Estonia, в стартапах Эстонии в первом квартале этого года работало 8948 человек, что на 34% больше, чем в этот же период годом ранее, сообщается в пресс-релизе.

За три первых месяца этого года число работников в местных стартапах увеличилось по сравнению с концом 2021 года на 9%.

Крупнейшим работодателем среди эстонских стартапов в конце первого квартала был Wise, где работало 1338 человек. За ним следовали Bolt (1144 работника), Swappie (519 работников), Veriff (386 работников) и Starship Technologies (237 работников).

Большинство (61%) сотрудников стартапов имеют высшее образование, обладая степенью бакалавра, магистра или доктора. Уровень образования сотрудников из-за рубежа еще выше – 77% из них имеют высшее образование.

В прошлом году в местных стартапах работало 28% иностранцев, 5% из них были гражданами ЕС, а 23% сотрудников приехали из-за пределов Европейского Союза. За пределами Европейского Союза эстонские стартапы чаще всего нанимали работников из России (441), Нигерии (300), Украины (276), Индии (152) и Бразилии (111), следует из пресс-релиза.

B первом квартале этого года стартапы выплатили государству 39,5 миллиона евро налогов за рабочую силу, общая сумма выплаченных налогов выросла на 44% по сравнению с годом ранее, когда стартапы выплатили 27,4 млн евро налогов за рабочую силу.

Крупнейшими налогоплательщиками за рабочую силу были Bolt (6,4 миллиона евро), Wise (5,2 миллиона евро), Veriff (1,7 миллиона евро), Starship Technologies (1,1 миллиона евро) и Paxful (1 миллион евро).