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    Российский центробанк снизил ключевую ставку до 11% годовых

    Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 14% до 11% годовых, сообщает портал vc.ru.

    Штаб-квартира Банка России в Москве.Фото: NATALIA KOLESNIKOVA, AFP
    Кредитная активность в стране остается низкой, тогда как годовая инфляция падает быстрее апрельского прогноза, пояснило руководство российского центробанка причины своего решения.

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