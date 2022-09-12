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12 сентября 2022 в 6:45 Поделиться:









Большая часть урожая зерна Эстонии экспортируется в Африку

Первое место в экспорте зерна Эстонии традиционного занимает пшеница, за ней следует ячмень. Фото иллюстративное. Фото: Erik Prozes

Руководитель отдела торговли зерном компании Copenhagen Merchants Индрек Айгро прогнозирует, что в этом году будет экспортировано более одного миллиона тонн урожая эстонских сельскохозяйственных культур (зерновых, рапса, бобовых).

Директор по развитию Baltic Agro Маргус Амеэрикас сообщил rus.err.ee , что нынешний год был относительно благоприятным для растениеводства, и общий урожай зерновых может достичь долгожданных двух миллионов тонн.

Первое место в экспорте зерна Эстонии традиционного занимает пшеница, за ней следует ячмень, отметил Айгро:

«Пшеница, экспортируемая Эстонией в этом году, в основном используется в пищу, то есть для потребления человеком, а не в качестве корма для животных. Качество пшеницы в этом году достаточно хорошее. Большая часть экспорта зерна идет в Африку. Мы видим, что доминирует Нигерия, но там есть еще Мавритания, Сенегал, Ангола. А эстонский ячмень, в свою очередь, идет либо в Северную Африку (Марокко, Алжир, Тунис), либо в Саудовскую Аравию».

Амеэрикас добавляет, что большая часть урожая будет экспортирована в октябре и ноябре: «Сейчас мы производим около двух млн тонн, а наше собственное потребление составляет около 0,6 млн тонн. Таким образом, мы можем экспортировать 1,4 млн тонн. В течение десятилетий Эстония была страной, выращивающей ячмень с целью использования его в качестве корма для свиней и крупного рогатого скота. Но теперь, когда речь идет об экспорте, стало ясно, что пшеница приносит больше прибыли. Пшеница дороже, и спрос на нее выше».