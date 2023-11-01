    Урмас Сыырумаа и Bildgren Invest создают новую строительную компанию

    Совместное предприятие соединит ноу-хау U.S. Invest в области девелопмента недвижимости с обширным строительным опытом команды Bildgren», – заявил председатель совета U.S. Invest Урмас Сыырумаа.

    Урмас Сыырумаа и Bildgren Invest договорились о создании новой строительной компании Bildgren OÜ, сообщается в пресс-релизе.

    После завершения сделки 60% новой компании будет принадлежать U.S. Invest и Урмасу Сыырумаа и 40% – Bildgren Invest. В состав Bildgren OÜ войдут строительные компании Bildgren Ehitus, Kiikri Ehitus и Koda Ehitus. Сделка должна быть одобрена Департаментом конкуренции.
    Сферой деятельности Bildgren Ehitus и Kiikri Ehitus станет строительный генподряд, в то время как основной задачей Koda Ehitus станет выполнение работ по отоплению, вентиляции и охлаждению, а также осуществление слаботочных работ. Bildgren OÜ будут управлять ведущие партнеры Bildgren Ахто Арували и Урмас Каасик.
    «Совместное предприятие соединит ноу-хау U.S. Invest в области девелопмента недвижимости с обширным строительным опытом команды Bildgren», – заявил председатель совета U.S. Invest Урмас Сыырумаа. «Учитывая сложную ситуацию на строительном рынке, новая строительная компания может начать с чистого листа и учесть обширные знания собственников в сфере строительства и девелопмента. Мы обнаружили, что сильная компетенция в строительстве внутри группы необходима, поскольку сейчас много возможностей, и это время требует умного и надежного поведения. Bildgren должен доказать, что он конкурентоспособный партнер на строительном рынке, точно так же, как мы будем рассматривать строительные тендеры через призму конкуренции. Только так можно добиться успеха».
    U.S. Invest AS – это действующая с 1991 года инвестиционная компания с частным капиталом, которая осуществляет стратегические инвестиции в недвижимость и другие быстрорастущие предприятия Эстонии. U.S. Invest является основным или единственным акционером более чем 60 компаний в сфере девелопмента и управления недвижимостью, услуг безопасности, таксоизвоза, частного образования и спорта. U.S. Invest AS на 100% принадлежит Урмасу Сыырумаа.

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