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Николай Андреев

21 февраля 2024 в 11:25









Министр обороны об опасности инвестиций: в Ида-Вирумаа или под Пярну - разницы нет

По словам Ханно Певкура спецпланировка оборонного парка займет около года.

“На Петровской площади бункера не будет. Я верю и за рубежом всем говорю: Эстония - страна спокойная, у нас здесь всё будет нормально, вы можете приходить и инвестировать”, - успокоил нарвитян министр обороны Ханно Певкур, посетивший во вторник Ида-Вирумаа с очередным визитом.

Решение о строительстве линии бункеров на границе с Россией вызвало большой резонанс. Теперь Минобороны начинает процесс спецпланировки, чтобы выбрать место для строительства оборонно-промышленного парка по производству боеприпасов. Одно из возможных мест - в Ида-Вирумаа. Эти новости и в целом обсуждение военной опасности вряд ли способствуют привлечению инвестиций на Северо-Восток Эстонии. Но министр обороны Ханно Певкур считает, что всё ровно наоборот - финансирование обороны должно благоприятно сказаться на уверенности инвесторов.

Министр обороны 20-21 февраля посетил полигон Сиргала в Ида-Вирумаа, встретился с руководителями городов и волостей уезда, побывал в Нарвской дружине Кайтселийта. В первый день своего визита он ответил на вопросы нарвитян на открытой встрече в Нарвском колледже Тартуского университета.

Несмотря на тревожный информационный фон, на встречу, не считая военных и журналистов, пришли всего около 40 человек.

Министр не видит повода для страха

Министр обороны Ханно Певкур отметил в ходе встречи, что министерство само инвестирует и помогает инвестировать в Ида-Вирумаа. И это касается не только нашумевшей линии бункеров вдоль границы с Россией, но также нового радара, который снимает запрет на установку ветряков в Ида-Вирумаа. Старый радар в случае строительства новых высоких ветряков просто не смог бы работать.

“Многих инвестиций люди не видят - например, это радар. Самые большие инвестиции, которые люди могут увидеть, - те же самые бункеры. Но даже их не так уж много людей увидят, потому что для этого ты должен пойти на это место. На Петровской площади бункера не будет. Я верю и за рубежом всем говорю: Эстония - страна спокойная, у нас здесь всё будет нормально, вы можете приходить и инвестировать.

Если смотреть на войну, которая у нас сейчас в Украине - это больше тысячи километров от нас. Это более-менее такая же дистанция, как от места войны до Германии. Конечно, у нас есть такой сосед, и географию мы изменить не можем. Значит, мы должны быть готовы.

Мы верим, что НАТО работает, и мы сделаем всё возможное, чтобы здесь никогда не было войны, никогда”.

По мнению Ханно Певкура, инвесторы должны быть уверены, что их инвестиции здесь защищены. Он отмечает, что Эстония будет защищать свою территорию с первых метров, для чего у нее есть необходимая информация от своей разведки и союзников.

“Я сегодня не вижу, что мы должны быть напуганы, что у нас какая-то большая проблема. Мы всё время работаем, чтобы этой войны вообще не было. Если говорить о том, какие сигналы мы подаем в сторону России, то там тоже знают, что Эстония - это не только Эстония. Эстония - это США, Эстония - это НАТО. Это 32 страны, сейчас 31, но ясно, что Швеция тоже будет в НАТО”, - сказал министр.

Военный завод недалеко от границы

Для строительства оборонно-промышленного парка по выпуску боеприпасов, о создании которого было объявлено осенью, рассматривается в том числе место в волости Люганузе в Ида-Вирумаа, примерно в 70 км от границы с Россией.

Я не знаю, вдруг здесь живут какие-то особенные муравьи, и всё - мы ничего не сможем сделать.

Ханно Певкур сообщил, что начинается спецпланировка, которая займет около года. В ходе этого процесса и выберут конкретное место для строительства. По словам Певкура, решение будет зависеть от того, сколько людей живет поблизости, какая там сеть дорог, доступность порта и аэропорта.

“И конечно, от того, что покажет оценка воздействия на окружающую среду, - добавил он. - Потому что, я не знаю, вдруг здесь живут какие-то особенные муравьи, и всё - мы ничего не сможем сделать”.

При этом близость крупного военного производства к границе с потенциальным противником Ханно Певкур не считает проблемой.

“Ответ на это тот же, что людям, которые спрашивают - а что же будет, если Россия ввезет ядерное оружие в Беларусь? А какая разница - это в Беларуси, рядом с нами в Луге или в 500 километрах от Москвы? Разницы ведь нет. То же самое и с нашим заводом: здесь в Ида-Вирумаа или под Пярну - разницы нет. Я надеюсь, что мы этого никогда не увидим, но даже если будет реальная ситуация кризиса или войны, то этот завод всё равно не будет работать. Мы его строим, чтобы в мирной ситуации получить производство и наладить экспорт”.