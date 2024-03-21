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21 марта 2024 в 12:58









В 2023 году Эстония закупила услуги из России на 113 миллионов евро

Граница Эстонии и России. Фото: Liis Treimann

Объем закупок услуг в России резидентами Эстонии в 2023 году существенно снизился. По данным Департамента статистики, он упал до 113 миллионов евро, годом ранее сумма закупок составляла 190 млн евро. Существенным объем проданных услуг остается в трех секторах экономики.

Наибольший объем закупок услуг из России приходится на транспортный сектор — 51,5 млн евро. При этом объем приобретенных услуг уменьшился вдвое по сравнению с 2022 годом. «Видимо, причиной этого стали санкции, запретившие закупку нефти и топлива в России. В результате этого Эстония перестала играть роль транзитной страны для российского топлива, у нас больше нет необходимости покупать транспорт для этих товаров в России», – предполагает Ärileht . На сегодняшний день в России из Эстонии закупаются в основном услуги морских перевозок.

Второй по объему закупок сектор – туристические услуги. Их в России в 2023 году было приобретено на 30,4 млн евро. При этом общее число туристов из Эстонии в РФ существенно снизилось по сравнению с периодом до пандемии Covid19 – до 145 567 визитов за год. В 2019 году число туристических поездок резидентов Эстонии в РФ составляло более 328 000.

Третий сектор, активно закупающий услуги в России, это информатизация и связь. Здесь закупки были совершены на 23,2 миллиона евро. Опрошенные представители коммуникационного сектора предполагают, что значительная их часть приходится на обеспечение связи между Эстонией и Россией в роуминге.