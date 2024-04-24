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dv.ee

24 апреля 2024 в 7:46









Rimi открыл магазин без продавцов: для входа необходима банковская карточка

Изначально магазин самообслуживания будет работать с 8:00 до 22:00. Фото: Pressifoto

Сеть магазинов Rimi открыла первый в странах Балтии магазин самообслуживания по адресу Аллвеэлаева, 6. «Эта торговая точка станет пилотным проектом в области круглосуточных покупок без обслуживающего персонала», – подчеркнула в компании.

В новом магазине самообслуживания клиенты могут просканировать и оплатить товары при помощи банковской карты, без необходимости взаимодействия с персоналом. Для входа в магазин также необходима банковская карта.