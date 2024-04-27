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dv.ee

27 апреля 2024 в 11:05









Правительство пересмотрит расходы EISA и других фондов

Министр финансов Март Вырклаэв подчеркнул, что если раньше фондам в основном удалось избежать сокращений, то теперь им тоже придется пересмотреть свои расходы. Фото: Andras Kralla

Созданный путем слияния EAS и Kredex Фонд предпринимательства и инноваций (EISA) не принес ожидаемой экономии средств, а наоборот – увеличилось и количество работников, и заработные платы.

Теперь правительство хочет критически пересмотреть расходы как EISA, так и других фондов, пишет rus.err.ee.

По словам премьер-министра Каи Каллас, EISA, определенно, нуждается в изменениях и сокращении затрат: «Экономия в буквальном смысле. Есть, конечно, много областей, где можно было бы провести оптимизацию и внедрить более эффективную организацию».

Министр экономики и информационных технологий Тийт Рийcало отметил в своем мнении на портале ERR, что ремонт Фонда предпринимательства и инноваций должен быть капитальным, недостаточно просто косметически «закрасить стены»

Министр финансов Март Вырклаэв подчеркнул, что если раньше фондам в основном удалось избежать сокращений, то теперь им тоже придется пересмотреть свои расходы: «Я считаю, что когда государство переживает трудные времена, нам следует экономить средства во всех учреждениях. Я убежден, что экономия нужна и в фондах. На мой взгляд, это возможно».