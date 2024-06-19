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dv.ee

19 июня 2024 в 10:01









Рийгикогу принял четыре закона

Фото иллюстративное. Фото: Erik Prozes

В среду на дополнительном заседании Рийгикогу принял четыре закона, сообщается в пресс-релизе.

1. Закон о дополнительном госбюджете на 2024 год

Цель инициированного правительством Закона о дополнительном государственном бюджете на 2024 год (456 SE) – обеспечить финансовую стабильность и состоятельность государства. Посредством дополнительного бюджета Эстония выполнит бюджетное правило ЕС, согласно которому дефицит бюджета не должен превышать 3% ВВП.

Общий объем мер в отрицательном дополнительном бюджете – 183 миллиона евро, что улучшит бюджетную позицию на 173 миллиона евро. Закон о дополнительном государственном бюджете содержит меры экономии в объеме порядка 115 миллионов евро и меры по повышению доходов в объеме порядка 68 миллионов евро. Сокращение текущих расходов государства касается в основном хозяйственных и текущих расходов. Возможности для экономии должны найти и государственные целевые учреждения. Для повышения доходов государства будет повышен объем получаемых от государственных предприятий дивидендов.

8 декабря 2023 года Рийгикогу принял государственный бюджет на 2024 год, общий объем доходов в котором составил порядка 16,7 миллиарда, расходов – 17,7 миллиарда евро. Бюджет на инвестиции составил около 817 миллионов евро, на сделки по финансированию – 1,4 миллиарда евро.

2. Закон о внесении изменений в Закон о земельном налоге

Инициированный правительством Закон о внесении изменений в Закон о земельном налоге (437 SE) расширит возможности местных самоуправлений при принятии решений о назначении земельного налога. Изменение закона не означает, что земельный налог будет повышен в большем объеме, чем предусмотрено действующим законом. Налоговая льгота на землю под жильем сохранится, но ее размер будут определять собрания местных самоуправлений. В будущем они получат больше возможностей для принятия решений.

В 2025 году единая государственная предельная ставка земельного налога может быть максимально повышена на 50% или 20 евро в случае, если 50-процентное повышение суммы земельного налога ниже, чем 20 евро. С 2026 года местные самоуправления получат право самостоятельно принимать решение о ежегодном повышении земельного налога в диапазоне от 10-100%. Земельный налог не может превышать сумму земельного налога, рассчитанную на основании цены налогообложения земли и ставки земельного налога.

Согласно закону, с 2025 года максимальная налоговая ставка на жилую землю и являющуюся частью внутреннего двора пахотную землю составит 1,0% от цены налогообложения земли вместо 0,5%. Также с 1% до 2% от цены налогообложения земли будет повышена максимальная ставка земельного налога на землю иного назначения, например, коммерческого, промышленного или транспортного.

Помимо этого, закон уточняет, что находящаяся в государственном владении земля, на которой расположены общественные строения, освобождена от земельного налога лишь в случае, если эту землю использует государственное учреждение или учреждение местного самоуправления.

3. Закон о внесении изменений в Закон об услугах информационного общества и в Пенитенциарный кодекс

Инициированный правительством Закон о внесении изменений в Закон об услугах информационного общества и в Пенитенциарный кодекс (224 SE) приведет право Эстонии в соответствие с регламентом Европейского Союза, рассматривающим борьбу с распространением в сети террористического контента.

Основная цель регламента – улучшить сотрудничество с хостинг-провайдерами в государствах-членах ЕС, чтобы эффективнее удалять террористический контент. Сфера применения регламента включает социальные сети, услуги по обмену видео-, фото- и аудиоматериалами, в случае которых хостинг-провайдер по запросу пользователя публикует веб-контент, который является общедоступным и доступ к которому не ограничен, например, при помощи пароля или шифрования.

Согласно закону, хостинг-провайдеры должны принять необходимые меры, чтобы предотвратить распространение террористического веб-контента, а при наличии подобного контента – удалить его или заблокировать к нему доступ. Закон также регулирует распределение задач, чтобы компетентные учреждения могли принимать проистекающие из регламента меры и осуществлять надзор за соблюдением обязанностей хостинг-провайдеров.

Кроме того, закон упорядочит положение Пенитенциарного кодекса о призыве к совершению террористического акта. В дальнейшем к ответственности за подобный призыв можно будет привлечь и в том случае, если он совершался в недоступной общественности форме, например, на модерируемых форумах или в группах.

4. Закон о присоединении к Конвенции об учреждении Европейской организации ядерных исследований

Инициированный правительством Закон о присоединении к Конвенции об учреждении Европейской организации ядерных исследований и к прилагаемому к ней финансовому протоколу и к протоколу о привилегиях и неприкосновенности (451 SE) позволяет Эстонии стать полноправным членом Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН).

Эстония сотрудничает с ЦЕРНом с 1996 года. Полноправное членство в ЦЕРНе откроет двери эстонским предприятиям, которые в дальнейшем смогут участвовать в тендерах ЦЕРНа без ограничений. А именно, в год общий денежный объем выигранных эстонскими предприятиями тендеров и трудовых договоров и договоров о практике работающих в ЦЕРНе людей с эстонским гражданством ограничен размером ежегодного членского взноса, в 2023 году составившего 1,45 миллиона евро. Став государством-членом ЦЕРНа, Эстония освободится от этого ограничения.