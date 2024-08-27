Департамент конкуренции проанализирует ситуацию на рынке мусора
Иллюстративное фото.Фото: Liis Treimann
Департамент конкуренции начал анализ конкурентной ситуации на рынке вывоза и утилизации мусора, который в последние годы характеризуется концентрацией бизнеса в руках небольшого количества предприятий, передает rus.err.ee.
В антимонопольном ведомстве отметили, что данная мера связана с меняющейся ситуацией на рынке: роверки поступающих жалоб в последние годы показали, что на рынке идет консолидация: предприятий, занимающихся вывозом мусора, становится все меньше. Кроме того, в 2025 году должны вступить в силу готовящиеся Министерством климата поправки в законодательство, регулирующее деятельность в этом секторе, которые также повлияют на условия конкуренции.
Департамент конкуренции также проанализирует ситуацию с ценами на дополнительные услуги, связанные с вывозом мусора, чтобы дать участникам рынка рекомендации по соблюдению правил конкуренции. В ведомстве отметили, что за последние 10 лет фиксировалось много случаев установления несправедливо высоких цен на такие услуги, например, на переноску мусорных контейнеров вручную или замену мусорных биопакетов.
Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!