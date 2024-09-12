Назад 12.09.24, 09:43 Плата за зону ожидания в погранпункте Лухамаа может вырасти в несколько раз Оператор зоны ожидания автотранспорта у пограничного пункта Лухамаа предлагает в разы повысить плату, взимаемую с транспортных средств за пользование зоной ожидания.

Пограничный пункт Лухамаа. Foto: Väinu Rozental

Согласно предложению компании Collade, направленному Министерству внутренних дел, плату за пользование зоной ожидания предлагается повысить до 50 евро для грузового транспорта, до 25 евро для легковых автомобилей и до 15 евро для мотоциклов, пишет rus.err.ee.

В настоящее время грузовики платят Лухамаа перед пересечением границы 16 евро, легковые автомобили – 9 евро и мотоциклы – 6 евро. Последний раз цены менялись в 2020 году.

В Collade обосновали такой шаг высокой инфляцией последних лет, а также ростом расходов, поскольку автомобили проводят в зоне ожидания значительно больше времени, чем раньше.

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