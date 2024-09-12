Плата за зону ожидания в погранпункте Лухамаа может вырасти в несколько раз

Согласно предложению компании Collade, направленному Министерству внутренних дел, плату за пользование зоной ожидания предлагается повысить до 50 евро для грузового транспорта, до 25 евро для легковых автомобилей и до 15 евро для мотоциклов, пишет rus.err.ee.
В настоящее время грузовики платят Лухамаа перед пересечением границы 16 евро, легковые автомобили – 9 евро и мотоциклы – 6 евро. Последний раз цены менялись в 2020 году.
В Collade обосновали такой шаг высокой инфляцией последних лет, а также ростом расходов, поскольку автомобили проводят в зоне ожидания значительно больше времени, чем раньше.