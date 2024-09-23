Колламаа: что произойдет с ценами на медь и железо?

По словам члена правления Kuusakoski Тоомаса Колламаа, бум искусственного интеллекта может усугубить дефицит меди, при этом стоимость железной руды продолжить падать.
- Goldman Sachs снизил прогнозы на цены железной руды и меди на следующий год. Фото иллюстративное. Foto: Shutterstock
Приводим комментарий члена правления Kuusakoski Тоомаса Колламаа в полном объеме:
«Когда недавно Европейский центральный банк снизил процентные ставки, это немедленно привело к росту финансовых рынков. Федеральная резервная система США предприняла еще более решительный шаг, снизив базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов, что также активировало фондовый рынок. Вопрос теперь в том, как долго продлится этот эффект. К сожалению, кажется, что для долгосрочного роста этого импульса недостаточно, и все внимание приковано к экономическому росту США и Китая... или их спаду. Два шага вперед, два назад.
Китай с необычайной последовательностью борется с ослабленным рынком недвижимости, снижением темпов роста и ухудшением потребительских настроений. Все это усилило опасения по поводу дефляции и привело к общему снижению спроса на металлы. Цены на железо, в связи с этим, упали до самого низкого уровня за два года.
Goldman Sachs снизил прогнозы на цены железной руды и меди на следующий год, поскольку промышленное производство и строительство, а также переход к «зеленой» экономике не развиваются с ожидаемой ранее скоростью, что приводит к образованию профицита.
В то же время крупнейшая в мире горнодобывающая компания BHP прогнозирует, что бум искусственного интеллекта скорее усугубит дефицит меди – более энергоемкая обработка данных увеличит мировой спрос на медь до уровня, при котором уже придется бить тревогу. По оценкам BHP, к 2050 году рост дата-центров и решений искусственного интеллекта может увеличить мировой спрос на медь на 3,4 миллиона тонн в год. В настоящее время на дата-центры приходится менее 1% спроса на медь, но к 2050 году ожидается, что этот показатель вырастет до 6-7%. Сами дата-центры потребляют все меньше меди, однако поступающая к ним электроэнергия остается весьма емкой в отношении использования меди. BHP прогнозирует, что к 2050 году мировой спрос на медь вырастет до 52,5 миллиона тонн в год по сравнению с 30,4 миллиона тонн в 2021 году. Таким образом рост составит 72%.
Этот прогноз поддерживает и Bank of America (BofA) Securities, предсказывающий, что в следующем году цена на медь будет расти, а цена железной руды снизится.
Никель также продолжает падение, и сейчас его цена необычно низкая из-за значительных мировых запасов. Одной из причин может быть возрастающее внимание к переработке металлолома, что снижает спрос на новые сырьевые материалы. С другой стороны, несмотря на угасающую экономику, цена на алюминий остается на относительно устойчивом уровне».
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