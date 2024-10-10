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  • 10.10.24, 13:08

Глава Nordica: каждый раз, когда мы летали для SAS, мы теряли деньги

По словам главы эстонской авиакомпании Nordica Ремко Альтуиса, условия, согласованные в мае 2023 года при предыдущем руководителе Яне Палмере, были очень невыгодными и обременительными: каждый раз, когда Xfly летал компанией SAS, деньги терялись, пишет Rus.Postimees.
Руководитель эстонской и находящейся в убытках авиакомпании Nordica Ремко Альтуис получает 25 000 евро в месяц.
  • Руководитель эстонской и находящейся в убытках авиакомпании Nordica Ремко Альтуис получает 25 000 евро в месяц. Foto: Andras Kralla
«Я с самого начала пытался добиться от SAS более выгодных цен, и этой весной они наконец поняли, что без повышения цен мы больше не сможем для них эффективно работать», – отметил Альтуис.
Он подчеркнул, что не знает, почему Палмер заключал убыточные контракты снова и снова: «Я не знаю, я с ним не разговаривал. У нас был контракт, и нам пришлось его выполнить. А именно, для эстонской стороны было практически невозможно выйти из контракта, при этом SAS могла расторгнуть его без какого-либо штрафа».
На вопрос о том, правда ли, что бортпроводники Xfly зарабатывают в три раза меньше, чем кто-либо, выполняющий ту же работу на борту SAS, Альтуис ответил, что, возможно, так оно и есть.
Он пояснил, что уже осознал, что людям в Эстонии платят меньше, чем во многих других регионах Европы, и что эту проблему должен решить коллективный договор, в котором согласовано долгожданное повышение заработной платы и который в настоящее время находится на рассмотрении профсоюзов.

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