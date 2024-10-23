Назад 23.10.24, 16:58 Эксперт по недвижимости: количество предложений на рынке быстро растет По сравнению с прошлым годом количество предложений по продаже квартир по всей Эстонии значительно увеличилось. По словам исполнительного директора портала Kinnisvara24 Урмаса Уйбомяэ, в сентябре этого года было заключено заметно больше сделок купли-продажи в таллиннских спальных районах. Кроме того, активность сделок возросла в Вильянди, Кохтла-Ярве и Пярну, что указывает на постепенное восстановление рынка недвижимости, считает Уйбомяэ.

Иллюстративное фото. Foto: Andras Kralla

В последние месяцы рынок недвижимости оставался относительно статичным, отметил эксперт. В сентябре в Эстонии было заключено 1847 сделок купли-продажи квартир, что на несколько процентов меньше, чем в августе. Однако по сравнению с прошлым годом количество сделок все же значительно увеличилось. «Похоже цикл спада рынка достиг своего дна в прошлом году, и в будущем можно ожидать позитивных изменений», - отметил Уйбомяэ. О росте интереса покупателей говорит и увеличение количества запросов на портале Kinnisvara24. В сентябре количество связанных с продажей квартир запросов выросло более чем на 20%.

Согласно статистике портала Kinnisvara24, предложений квартир стало больше практически по всей Эстонии. В Таллинне заметнее всего выросла активность в районе Кристийне, где количество предложений увеличилось на 106%. Значительный рост также наблюдается в Пыхья-Таллинне (88%) и Ласнамяэ (79%). Из других крупных городов в Кохтла-Ярве количество предложений увеличилось на 75,8%, а в Пярну на 62%. В Тарту и Нарве рост предложений был более сдержанным – соответственно 24% и 14%.

В этих двух городах также снизилось количество сделок – в Тарту на 5%, а в Нарве на 23% по сравнению с сентябрем прошлого года. Среди районов Таллинна наибольшее снижение числа сделок имело место в Нымме (-54%). А вот больше всего сделок было заключено в Ласнамяэ и Мустамяэ. В других местах рост числа предложений не привел к значительному увеличению активности покупателей.

По сравнению с прошлым годом цена за квадратный метр в предложениях о продаже квартир снизилась в большинстве районов Таллинна и в крупных городах Эстонии. Наибольшее снижение произошло в Хааберсти, Ласнамяэ и Мустамяэ, а также в городах Пярну, Тарту и Нарва. В то же время в районах Пирита, Пыхья-Таллинн, Кристийне, а также в Кохтла-Ярве и Вильянди продавцы запрашивают за квартиры более высокую цену, чем год назад. В Пирита средняя цена за квадратный метр выросла на 10%, хотя цены заключаемых сделок остались практически на прошлогоднем уровне. В Нымме, Пыхья-Таллинне и Ласнамяэ сделки заключают по более низким ценам – например, в Нымме средняя цена за квадратный метр упала более чем на 13%, а в Пыхья-Таллинне на 9%.

«Средняя цена за квадратный метр квартир в Пыхья-Таллинне, Пирита и Нымме достигла уровня, при котором сложно найти покупателей», – констатировал Уйбомяэ. В этих районах количество предложений квартир значительно увеличилось во многом благодаря новостройкам, но ожидания владельцев в отношении цен зачастую выше реальной рыночной ситуации. Например, владельцы квартир в Пыхья-Таллинне и Пирита надеются получить за свою недвижимость более высокую цену, но покупатели платить такие суммы не готовы.

Ожидания продавцов особенно сильно расходятся с реальной ситуацией на рынке в Кохтла-Ярве и Нарве, отметил эксперт. В Кохтла-Ярве разница между предложениями недвижимости и фактическими ценами сделок составила целых 109%, а в Нарве – 33%. В Тарту же средняя цена за квадратный метр в предложениях на 5% ниже фактических цен сделок.

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