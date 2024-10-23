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  • 23.10.24, 09:34

Эстонские компании активно инвестируют в зеленый переход

Xотя активность эстонских компаний в области зеленых инвестиций находится на сопоставимом с Европой уровне, гораздо меньше компаний инвестирует в производство энергии, отметил Центр мониторинга развития в новом кратком отчете «Тренды совершаемых компаниями зеленых инвестиций в Эстонии и Европе».
Проведение зеленого поворота в Эстонии требует инвестиций объемом по меньшей мере 13 миллиардов евро.
  • Проведение зеленого поворота в Эстонии требует инвестиций объемом по меньшей мере 13 миллиардов евро. Foto: Andras Kralla
Исследования показали, что зеленые инвестиции поддерживают экономический рост и конкурентоспособность государств, а развитие зеленых технологий создает новые экономические возможности. «В Эстонии достаточно много компаний, которые инвестируют в охрану окружающей среды, однако объемы инвестиций следовало бы увеличить в два раза, так как используемые в экономической деятельности технология, оборудование, здания и энергетическая система нуждаются в скорейшей замене, причем задолго до конца срока эксплуатации», – отметил эксперт Центра мониторинга развития Мярт Массо.
Проведение зеленого поворота в Эстонии требует инвестиций объемом по меньшей мере 13 миллиардов евро. Необходимый годовой объем зеленых инвестиций в Эстонии составляет примерно 4% от ВВП до 2030 года, примерно 2% от ВВП в 2031–2040 годах и до 1% от ВВП в 2031–2040 годах.
По оценкам Центра мониторинга развития, каждый инвестированный в зеленую экономическую деятельность евро вызывает рост совокупной продукции на 1,2 евро, а доходы от налогов, направленные на предложение общественных услуг, увеличиваются на 20 центов. «Поэтому ожидается, что помещенные в зеленые инвестиции деньги принесут большую пользу экономике и конкурентоспособности, чем инвестиции, совершенные в технологии с большим влиянием на окружающую среду», – подчеркнул Массо.
Исследование европейских компаний показало, что малые и средние предприятия увеличивают свои возможности роста, если инвестируют в эффективность использования ресурсов. Исследования также демонстрируют: инвестиции в эффективность использования ресурсов в размере 1% от годового оборота увеличивают вероятность того, что прибыль от продаж предприятия вырастет на одну пятую.
Доля инвестирующих в охрану окружающей среды эстонских компаний находится близко к среднему уровню по Европейскому союзу. В 2023 году 53% компаний Эстонии уже совершили инвестиции, а 52% планировали инвестировать в борьбу с последствиями изменения погодных условий и уменьшение уровня выбросов углекислого газа. Средний показатель Европейского союза составляет 54% предприятий, которые уже совершили инвестиции, и 56%, которые планируют их совершить.
Однако более существенное отставание Эстонии наблюдается в сфере инвестиций, направленных на производство энергии. В среднем по Европейскому союзу в эту сферу инвестирует практически половина компаний, в Эстонии этот показатель составляет 30%.
Успех на пути к более экологичной экономике зависит от прорывов в сфере разработки и применения зеленых технологий. В кратком отчете Центра мониторинга развития отмечается, что потенциал для совершения инновации подавляет недостаточный вклад компаний в деятельность по развитию и науке по сравнению со средним по ЕС. В 2022 году инвестиции эстонских компаний в инновации составили 1% от ВВП, тогда как в Европейском союзе этот показатель достиг уровня 1,5%.
«Уровень применения научно-исследовательского потенциала университетов в сфере предпринимательства, конечно, вырос, однако он по-прежнему остается низким», – прокомментировал Массо, добавив, что поддержка инвестиций и инновации должна включать в себя и рационализацию регулятивной среды.

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