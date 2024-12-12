Назад 12.12.24, 09:51 Утверждено повышение акцизов на алкоголь, табак и бензин На заседании в среду, 12 декабря, парламент Эстонии в третьем, заключительном чтении принял инициированный правительством законопроект о повышении акцизов на алкоголь, табак и бензин в период с 2025 по 2028 год, передает rus.err.ee.

Иллюстративное фото. Foto: Andres Haabu

Согласно изменениям, наряду с ранее уже установленным повышением акцизов, акциз на табачные изделия увеличится на 10% в 2025 и 2026 годах, а акциз на алкоголь – на 5% в 2025 году и на 10% в 2026 году.

Также предусмотрено, что акциз на алкоголь и табачные изделия будет повышаться на 5% в 2027 и 2028 годах.

А вот первоначально запланированное на июль следующего года дополнительное повышение акциза на алкоголь было решено отменить под предлогом предотвращения роста приграничной торговли.

Акциз на бензин будет повышаться на 5% ежегодно в течение следующих четырех лет: в 2025 году акциз увеличится с 1 июля, а в 2026, 2027 и 2028 годах – с 1 мая.