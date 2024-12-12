Утверждено повышение акцизов на алкоголь, табак и бензин

На заседании в среду, 12 декабря, парламент Эстонии в третьем, заключительном чтении принял инициированный правительством законопроект о повышении акцизов на алкоголь, табак и бензин в период с 2025 по 2028 год, передает rus.err.ee.
- Иллюстративное фото. Foto: Andres Haabu
Согласно изменениям, наряду с ранее уже установленным повышением акцизов, акциз на табачные изделия увеличится на 10% в 2025 и 2026 годах, а акциз на алкоголь – на 5% в 2025 году и на 10% в 2026 году.
Также предусмотрено, что акциз на алкоголь и табачные изделия будет повышаться на 5% в 2027 и 2028 годах.
А вот первоначально запланированное на июль следующего года дополнительное повышение акциза на алкоголь было решено отменить под предлогом предотвращения роста приграничной торговли.
Акциз на бензин будет повышаться на 5% ежегодно в течение следующих четырех лет: в 2025 году акциз увеличится с 1 июля, а в 2026, 2027 и 2028 годах – с 1 мая.
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Финансовая комиссия Рийгикогу приняла решение, что повышение акцизных ставок на алкоголь на 5% в июле следующего года не состоится. Таким образом, рост налога для этой категории товаров окажется вдвое меньше, чем ожидалось.
В то время как производители и продавцы алкогольной продукции обеспокоены тем, что Эстония с очередным ростом акцизов рискует вновь пройтись по хорошо знакомым уже граблям и подарить Латвии наплыв покупателей, правительство уверено, что никаких рисков нет. Похоже, наших политиков ничто не учит, пишет журналист, автор медиапроекта «Прибалтаец» Андрей Деменков.
Предложения по ограничению потребления
Министерство социальных дел подготовило новые предложения по снижению потребления алкоголя – основной вариант предполагает повышение акциза. Министр финансов Юрген Лиги считает, что продажу алкоголя действительно необходимо регулировать.
По мнению руководителя A. Le Coq Яануса Виханда, дополнительный акциз на алкоголь принесет государству больше вреда, чем пользы. Об этом он заявил в интервью Ärileht
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Сегодня кажется немыслимым вести деятельность и работать в стране, где нет страхования от безработицы и соответствующего учреждения. Тем не менее, всего несколько десятилетий назад, когда мы начинали выстраивать социальную систему Эстонии, в ее необходимости многие очень сомневались. Однако создатели страхования были убеждены в том, что это действительно важно.