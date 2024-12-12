Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,14%270,22
  • OMX Riga−0,16%866,53
  • OMX Tallinn−0,04%1 709,7
  • OMX Vilnius0,17%1 057,35
  • S&P 5000,00%6 084,19
  • DOW 300,00%44 148,56
  • Nasdaq 1,77%20 034,9
  • FTSE 1000,02%8 303,44
  • Nikkei 2251,21%39 849,14
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,95
  • GBP/EUR0,00%1,21
  • EUR/RUB0,00%109,09
  • OMX Baltic0,14%270,22
  • OMX Riga−0,16%866,53
  • OMX Tallinn−0,04%1 709,7
  • OMX Vilnius0,17%1 057,35
  • S&P 5000,00%6 084,19
  • DOW 300,00%44 148,56
  • Nasdaq 1,77%20 034,9
  • FTSE 1000,02%8 303,44
  • Nikkei 2251,21%39 849,14
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,95
  • GBP/EUR0,00%1,21
  • EUR/RUB0,00%109,09
  • 12.12.24, 09:51

Утверждено повышение акцизов на алкоголь, табак и бензин

На заседании в среду, 12 декабря, парламент Эстонии в третьем, заключительном чтении принял инициированный правительством законопроект о повышении акцизов на алкоголь, табак и бензин в период с 2025 по 2028 год, передает rus.err.ee.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото. Foto: Andres Haabu
Согласно изменениям, наряду с ранее уже установленным повышением акцизов, акциз на табачные изделия увеличится на 10% в 2025 и 2026 годах, а акциз на алкоголь – на 5% в 2025 году и на 10% в 2026 году.
Также предусмотрено, что акциз на алкоголь и табачные изделия будет повышаться на 5% в 2027 и 2028 годах.
А вот первоначально запланированное на июль следующего года дополнительное повышение акциза на алкоголь было решено отменить под предлогом предотвращения роста приграничной торговли.
Акциз на бензин будет повышаться на 5% ежегодно в течение следующих четырех лет: в 2025 году акциз увеличится с 1 июля, а в 2026, 2027 и 2028 годах – с 1 мая.

Похожие статьи

Новости
  • 02.12.24, 15:47
Одно из повышений акциза на алкоголь вычеркнуто из законопроекта
Финансовая комиссия Рийгикогу приняла решение, что повышение акцизных ставок на алкоголь на 5% в июле следующего года не состоится. Таким образом, рост налога для этой категории товаров окажется вдвое меньше, чем ожидалось.
Mнения
  • 02.12.24, 09:21
Наш государственный спорт – хождение по акцизным граблям
В то время как производители и продавцы алкогольной продукции обеспокоены тем, что Эстония с очередным ростом акцизов рискует вновь пройтись по хорошо знакомым уже граблям и подарить Латвии наплыв покупателей, правительство уверено, что никаких рисков нет. Похоже, наших политиков ничто не учит, пишет журналист, автор медиапроекта «Прибалтаец» Андрей Деменков.
Новости
  • 28.11.24, 16:56
Лиги: я не поддерживаю тех, кто говорит о свободном рынке в отношении алкоголя
Предложения по ограничению потребления
Министерство социальных дел подготовило новые предложения по снижению потребления алкоголя – основной вариант предполагает повышение акциза. Министр финансов Юрген Лиги считает, что продажу алкоголя действительно необходимо регулировать.
Новости
  • 08.11.24, 15:49
Глава A. Le Coq: глупое решение правительства приведет к потере 30-40 млн евро
По мнению руководителя A. Le Coq Яануса Виханда, дополнительный акциз на алкоголь принесет государству больше вреда, чем пользы. Об этом он заявил в интервью Ärileht.
  • ST
Content Marketing
  • 12.12.24, 12:24
План эстонской системы социального страхования зародился на кухне Сийма Калласа
Сегодня кажется немыслимым вести деятельность и работать в стране, где нет страхования от безработицы и соответствующего учреждения. Тем не менее, всего несколько десятилетий назад, когда мы начинали выстраивать социальную систему Эстонии, в ее необходимости многие очень сомневались. Однако создатели страхования были убеждены в том, что это действительно важно.

Самые читаемые

1
Новости
  • 10.12.24, 13:06
Автоперевозчики отказываются от Tallink после резкого повышения цен: «Избегаем их, как можем»
2
Новости
  • 11.12.24, 06:00
Квартиры в панельных домах резко подешевеют? У маклеров другое видение
3
Интервью
  • 10.12.24, 06:00
«Как автомобилисту мне налог не нравится, а как владельцу авторазборки – очень даже спасибо»
4
Новости
  • 10.12.24, 14:43
Продан легендарный отель в Старом городе Таллинна. Цена удивила даже покупателя
5
Новости
  • 10.12.24, 13:23
Ericsson решил не строить крупный завод в Таллинне. Министр: дело не в Эстонии
6
Эпицентр
  • 11.12.24, 09:06
Севший в тюрьму банкротный управляющий в подслушанном разговоре: «Ну все, со мной покончено»

Последние новости

Mнения
  • 12.12.24, 15:51
Сирийский эндшпиль, или Погодите радоваться
Новости
  • 12.12.24, 14:22
Рийгикогу утвердил налог на безопасность
Новости
  • 12.12.24, 14:15
Рынок недвижимости Раквере на пике: это может привести к проблемам у застройщиков
Новости
  • 12.12.24, 13:16
Роосааре предъявлено подозрение в совершении уголовного преступления
Новости
  • 12.12.24, 13:07
Тартуские бизнесмены начинают сотрудничество с крупной немецкой компанией
  • ST
Content Marketing
  • 12.12.24, 12:24
План эстонской системы социального страхования зародился на кухне Сийма Калласа
Новости
  • 12.12.24, 12:06
Санация производителя щебня закончилась банкротством: работники будут сокращены
Биржа
  • 12.12.24, 11:10
Мастер-класс как потерять деньги: зеленый фонд LHV делает людей беднее
Управляющий фондом пытается уклониться от ответственности

Сейчас в фокусе

Если дотянуть класс энергопотребления дома хотя бы до уровня D, все уже не так плохо, считают специалисты в сфере недвижимости.
Новости
  • 11.12.24, 06:00
Квартиры в панельных домах резко подешевеют? У маклеров другое видение
Банкротный управляющий Вели Краави брал деньги из компаний, находившихся в затруднительном положении.
Эпицентр
  • 11.12.24, 09:06
Севший в тюрьму банкротный управляющий в подслушанном разговоре: «Ну все, со мной покончено»
Покупатель «Трех сестер» обещает вновь превратить здание в отель.
Новости
  • 10.12.24, 14:43
Продан легендарный отель в Старом городе Таллинна. Цена удивила даже покупателя
Владелец частной клиники Novel Clinic – богатейший бизнесмен Литвы Гедиминас Жемялис, у которого есть связи с фармацевтическим производством, доящим государство Беларусь, и деловые связи с российскими влиятельными лицами.
Новости
  • 11.12.24, 14:46
Материнская компания скандальной клиники обанкротилась
Основной владелец – компания самого богатого бизнесмена Литвы
Сирия остается раздробленной, большую часть нефтедобычи контролируют курды.
Новости
  • 10.12.24, 15:07
Смена власти в Сирии ставит крест на перспективах развития газовых проектов
«Мы сказали, что если условия не станут хоть немного разумнее, то мы просто не сможем участвовать», – заявил исполнительный директор Mapri Ehitus Тармо Роос.
Новости
  • 11.12.24, 13:44
Строители – о проекте Ericsson: «Их условия были абсурдными, а сроки нереальными»
Генеральный директор Ericsson Eesti Сирли Мянниксаар пояснила, что компания планирует сосредоточиться на модернизации существующих рабочих мест.
Новости
  • 10.12.24, 13:23
Ericsson решил не строить крупный завод в Таллинне. Министр: дело не в Эстонии
Инициатива набирает обороты: в декабре 2001 года на пресс-конференции Министерства социальных дел министр социальных дел Эйки Нестор представил нового председателя совета Кассы по безработице Райво Пааво.
  • ST
Content Marketing
  • 12.12.24, 12:24
План эстонской системы социального страхования зародился на кухне Сийма Калласа

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2024