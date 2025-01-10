Судья в последний момент изменила решение по делу экс-руководителя Electrolux

Харьюский уездный суд должен был сегодня огласить приговор по уголовному делу бывшего руководителя Electrolux Мартина Кирсберга, который обвиняется в многолетнем присвоении значительных сумм компании. Однако решение принято не было.
- Мартин Кирсберг, руководивший эстонским филиалом Electrolux, по версии обвинения, в период с 2015 по 2020 год тайно вывел из компании сотни тысяч евро. Foto: Liis Treimann
Ранее предполагалось, что и прокуратура, и Кирсберг предпочитают упрощенное производство, в рамках которого свидетелей не вызывают в суд, а решение выносится на основании материалов дела. Однако судья Эха Попова, вновь изучив материалы дела, решила, что будет разумнее выделить больше времени и заслушать свидетелей.
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