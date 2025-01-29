Назад 29.01.25, 11:22 Остынут ли нарвские батареи, если отключится свет? Хотя центральное отопление в Нарве обеспечивает либо Балтийская электростанция, либо резервная газовая котельная, в многоквартирых домах его распределяют теплоузлы. Более сложные модели теплоузлов не смогут работать без электричества, то есть в период, когда «нет света», батареи будут остывать.

Руководитель Narva Soojusvõrk Павел Рушелюк (слева на фото) и начальник нарвского филиала Ecomatic рассказали, что КТ делать при кратковременных перебоях с электричеством. Foto: Николай Андреев

Вероятность кратковременного отключения электричества несколько возрастет во время рассинхронизации с БРЭЛЛ и синхронизации с европейской электросетью 8-9 февраля. Ранее заместитель директора координационного бюро по обороне и безопасности Государственной канцелярии Прийт Саар сообщил , что перебои с электричеством в это время маловероятны, поскольку серьезная подготовка к этой операции продолжалась около 10 лет. В худшем случае возможны отключения отдельных регионов на пару часов, в самом черном сценарии – если российские сети отключатся от стран Балтии сами и внезапно – перебои продлятся не более 6-8 часов.

Нарвские теплосети подготовились к тому, чтобы даже в этом случае отопление в домах сохранилось. По словам руководителя Narva Soojusvõrk Павла Рушелюка, самым правильным для руководителя КТ в такой ситуации будет вообще не трогать теплоузел.

Более простые теплоузлы приспособлены лучше

Narva Soojusvõrk поставляет тепло на 775 теплоузлов, из них 174 узла – более современные, удобные и экономичные, но зависимые от электричества. В теплоузлах старого типа горячая вода с Балтийской электростанции непосредственно подмешивается к воде, текущей в батареях, а электроника регулирует только степень открытия заслонки на трубе с приходящей горячей водой. При отключении электричества заслонки остаются в том положении, в котором были, просто нельзя будет регулировать температуру батарей.

Как рассказал Павел Рушелюк, температура воды в теплотрассах зависит от погоды: чем холоднее на улице, тем горячее вода, вплоть до 120 градусов. Если теплоузел старого типа отключается, эта горячая вода напрямую пойдет в дом. А в домах часто используются пластиковые трубы, которые такого не могут не выдержать.

22% теплоузлов в Нарве не могут работать без электричества.

«С нашей стороны к этой дате будет отдельный температурный график, который позволит при отключении электроэнергии не испортить систему радиаторов внутри домов», – сказал Рушелюк.

«Будет понижена температура воды, но увеличен расход, – добавил он. – Теплоузел получит суммарно те же мегаватты тепла, которые ему необходимы. Все это будет сделано заранее – в случае, если на улице будет холоднее, чем -10. Если будет более высокая температура на улице, внутридомовая система и без регулировки выдержит прямую подачу температуры со стороны производителя тепла».

Инерция горячих батарей

В теплоузлах, зависимых от электричества, – два отдельных контура, приходящая вода не смешивается, а через теплообменник передает тепло воде, которая циркулирует в батареях с помощью электрического насоса. Если электричество пропадет, циркуляция остановится, и батареи станут медленно остывать.

Павел Рушелюк советует в домах с такими теплоузлами не закрывать батареи шторами или чем-либо еще. Если отключение электричества все же случится, оно должно быть недолгим, и батареи не успеют сильно остыть.

Сергей Савельев, руководитель нарвского филиала компании Ecomatic, которая устанавливала и обслуживает теплоузлы в городе, вспомнил казус, который случился в конце 90-х, когда теплоузлы только начали устанавливать. Весь местный персонал фирмы уехал на праздник, а в одном из многоквартирных домов из-за неисправности проводки остановился теплоузел, зависимый от электричества. Дом два дня был без отопления, но батареи даже в этом экстремальном случае не успели замерзнуть. Сейчас вызвать аварийную бригаду можно всегда.

Главный совет: ничего не крутите

Сергей Савельев из Ecomatic считает, что беспокоиться об отоплении даже в случае перебоев с электричеством не стоит, тем более, что по прогнозу 8 и 9 февраля морозов не ожидается.

«Прецеденты отключения электроэнергии уже были, и в Нарве бывало, когда целые микрорайоны обесточивались, – сказал он. – Буквально в этом месяце Нарва-Йыэсуу был минут на 15 обесточен полностью, никаких проблем не возникло. Электроэнергию подали, автоматика включилась, и все заработало».

«Нет необходимости со стороны председателя КТ или аварийной фирмы или закрывать входные задвижки, или переводить автоматику в ручной режим. Это может в чем-то навредить, снизит контролируемость для нас», – поясняет он.

Павел Рушелюк также не советует в случае кратковременного отключения электричества подключать к теплоузлу переносной электрогенератор.

«Обратное подключение может занять намного больше времени, если будет вмешательство и изменение схемы», – отметил он.