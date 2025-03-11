Миллионы, выведенные из кредитно-сберегательного общества, привели к уголовному делу
Окружная прокуратура по экономическим и коррупционным преступлениям возбудила уголовное дело по статье о присвоении в отношении деятельности кредитно-сберегательного общества Intus, вкладчики которого потеряли около 4,4 миллиона евро.
Банкротный управляющий кредитно-сберегательного общества Intus Оливер Эннок подал заявление о преступлении в связи с выводом миллионов евро в виде кредитов, и прокуратура возбудила уголовное дело по статье о присвоении. Foto: Liis Treimann
По оценке банкротного управляющего Оливера Эннока, причиной неплатежеспособности кооператива стали преступления, связанные с банкротством. «Неплатежеспособность вызвана так называемым кредитованием связанных лиц и серьезными управленческими ошибками», — заявил Эннок.
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Несколько клиентов кредитно-сберегательного общества Intus обратились в суд с ходатайством о начале процедуры банкротства, вкладчики не получили почти полмиллиона евро, связаться с кооперативом в последнее время у вкладчиков не получается.
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