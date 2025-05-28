Доля овощей местного производства в Эстонии снизилась до 29%

По данным Департамента статистики Эстонии, в прошлом году лишь 29% овощей, потребленных в Эстонии, были местного производства, передает rus.err.ee.
- В апреле 2024 года килограмм местных длинных и коротких огурцов стоил в среднем 4,07 евро, а в текущем году – 7,31 евро.
- Foto: Shutterstock
Десять лет назад эстонские овощеводы прогнозировали, что самообеспеченность местными овощами сохранится на уровне около двух третей, однако в реальности в 2024 году она оказалась вдвое ниже, рассказал исполнительный директор Эстонского союза садоводства Раймонд Страстин.
«Не хватает стабильности и безопасной бизнес-среды – различные повышения налогов за относительно короткий период времени. В соседних странах, как правило, нет таких сильных потрясений, и все же оказывается посильная поддержка сельскохозяйственному производству продуктов питания. Латвия и Литва ввели различные налоговые льготы. Например, знаменитый латвийский сниженный налог с оборота на овощи и фрукты местного производства. Так что у них поддерживается этот сектор», – сказал Страстин.
Он отметил, что, например, Финляндия имеет конкурентное преимущество перед эстонскими производителями благодаря налоговым льготам и субсидиям: «В Финляндии огурцы действительно дешевле благодаря тамошнему решению выплачивать субсидию на квадратный метр местным производителям плодоовощной продукции. Это действует с момента их вступления в Европейский Союз».
Статья продолжается после рекламы
В настоящее время ставка налога с оборота на фрукты и овощи в Эстонии составляет 22%, в Латвии – 5%, а в Финляндии – 12%.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Компания сменила руководителя
Значительную часть прибыли Grüne Fee Eesti за прошлый год «съели» расходы на энергию, которые за последние годы многократно выросли. В отношении текущего года глава компании настроен с осторожным оптимизмом.
В январе молочные продукты стоили чуть меньше, чем год назад, но по сравнению с декабрем 2023 года их стоимость вновь начала двигаться вверх. Подорожали также некоторые овощи, яйца и мясные продукты, пишет ERR
.
В Эстонии выращивают все меньше овощей, поскольку сельскохозяйственным предприятиям не хватает работников, пишет rus.err.ee.
Хотя кибербезопасность становится для компаний всё большим приоритетом, осведомлённость сотрудников об угрозах по-прежнему остаётся довольно низкой. Однако решить эту проблему легче именно работодателю, а не самим работникам, считает исполнительный директор центра вспомогательных средств ITAK Индрек Катушин.