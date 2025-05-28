Назад 28.05.25, 16:11 Доля овощей местного производства в Эстонии снизилась до 29% По данным Департамента статистики Эстонии, в прошлом году лишь 29% овощей, потребленных в Эстонии, были местного производства, передает rus.err.ee.

В апреле 2024 года килограмм местных длинных и коротких огурцов стоил в среднем 4,07 евро, а в текущем году – 7,31 евро.

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Десять лет назад эстонские овощеводы прогнозировали, что самообеспеченность местными овощами сохранится на уровне около двух третей, однако в реальности в 2024 году она оказалась вдвое ниже, рассказал исполнительный директор Эстонского союза садоводства Раймонд Страстин.

«Не хватает стабильности и безопасной бизнес-среды – различные повышения налогов за относительно короткий период времени. В соседних странах, как правило, нет таких сильных потрясений, и все же оказывается посильная поддержка сельскохозяйственному производству продуктов питания. Латвия и Литва ввели различные налоговые льготы. Например, знаменитый латвийский сниженный налог с оборота на овощи и фрукты местного производства. Так что у них поддерживается этот сектор», – сказал Страстин.

Он отметил, что, например, Финляндия имеет конкурентное преимущество перед эстонскими производителями благодаря налоговым льготам и субсидиям: «В Финляндии огурцы действительно дешевле благодаря тамошнему решению выплачивать субсидию на квадратный метр местным производителям плодоовощной продукции. Это действует с момента их вступления в Европейский Союз».

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В настоящее время ставка налога с оборота на фрукты и овощи в Эстонии составляет 22%, в Латвии – 5%, а в Финляндии – 12%.