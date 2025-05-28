Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,05%309,35
  • OMX Riga−0,09%869,03
  • OMX Tallinn−0,03%2 077,8
  • OMX Vilnius0,03%1 210,02
  • S&P 5000,00%5 921,54
  • DOW 300,00%42 343,65
  • Nasdaq 2,47%19 199,16
  • FTSE 100−0,16%8 763,93
  • Nikkei 2250,00%37 722,4
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%89,95
  • OMX Baltic−0,05%309,35
  • OMX Riga−0,09%869,03
  • OMX Tallinn−0,03%2 077,8
  • OMX Vilnius0,03%1 210,02
  • S&P 5000,00%5 921,54
  • DOW 300,00%42 343,65
  • Nasdaq 2,47%19 199,16
  • FTSE 100−0,16%8 763,93
  • Nikkei 2250,00%37 722,4
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%89,95
  • 28.05.25, 16:11

Доля овощей местного производства в Эстонии снизилась до 29%

По данным Департамента статистики Эстонии, в прошлом году лишь 29% овощей, потребленных в Эстонии, были местного производства, передает rus.err.ee.
В апреле 2024 года килограмм местных длинных и коротких огурцов стоил в среднем 4,07 евро, а в текущем году – 7,31 евро.
  • В апреле 2024 года килограмм местных длинных и коротких огурцов стоил в среднем 4,07 евро, а в текущем году – 7,31 евро.
  • Foto: Shutterstock
Десять лет назад эстонские овощеводы прогнозировали, что самообеспеченность местными овощами сохранится на уровне около двух третей, однако в реальности в 2024 году она оказалась вдвое ниже, рассказал исполнительный директор Эстонского союза садоводства Раймонд Страстин.
«Не хватает стабильности и безопасной бизнес-среды – различные повышения налогов за относительно короткий период времени. В соседних странах, как правило, нет таких сильных потрясений, и все же оказывается посильная поддержка сельскохозяйственному производству продуктов питания. Латвия и Литва ввели различные налоговые льготы. Например, знаменитый латвийский сниженный налог с оборота на овощи и фрукты местного производства. Так что у них поддерживается этот сектор», – сказал Страстин.
Он отметил, что, например, Финляндия имеет конкурентное преимущество перед эстонскими производителями благодаря налоговым льготам и субсидиям: «В Финляндии огурцы действительно дешевле благодаря тамошнему решению выплачивать субсидию на квадратный метр местным производителям плодоовощной продукции. Это действует с момента их вступления в Европейский Союз».

Статья продолжается после рекламы

В настоящее время ставка налога с оборота на фрукты и овощи в Эстонии составляет 22%, в Латвии – 5%, а в Финляндии – 12%.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 15.05.25, 11:48
Прибыль крупнейшего производителя огурцов в Эстонии падает уже несколько лет подряд
Компания сменила руководителя
Значительную часть прибыли Grüne Fee Eesti за прошлый год «съели» расходы на энергию, которые за последние годы многократно выросли. В отношении текущего года глава компании настроен с осторожным оптимизмом.
Новости
  • 02.02.24, 12:18
Январь в продуктовом магазине: цены вновь начали расти
В январе молочные продукты стоили чуть меньше, чем год назад, но по сравнению с декабрем 2023 года их стоимость вновь начала двигаться вверх. Подорожали также некоторые овощи, яйца и мясные продукты, пишет ERR.
Новости
  • 17.07.23, 09:44
Эстонские овощи становятся все более дефицитными из-за нехватки рабочей силы
В Эстонии выращивают все меньше овощей, поскольку сельскохозяйственным предприятиям не хватает работников, пишет rus.err.ee.
  • KM
Content Marketing
  • 20.05.25, 11:56
Работодателю проще повысить осведомленность сотрудника о кибербезопасности, чем самому человеку
Хотя кибербезопасность становится для компаний всё большим приоритетом, осведомлённость сотрудников об угрозах по-прежнему остаётся довольно низкой. Однако решить эту проблему легче именно работодателю, а не самим работникам, считает исполнительный директор центра вспомогательных средств ITAK Индрек Катушин.

Статья продолжается после рекламы

Самые читаемые

1
Новости
  • 26.05.25, 12:50
Последние штрихи: супружеская пара из Украины открывает ресторан
2
Новости
  • 27.05.25, 06:00
«Таможенная панама»: коррупционная схема обошлась Эстонии в миллионы
3
Mнения
  • 27.05.25, 08:26
Сергей Аникин: экономика без рабочей силы грозит рынком без покупательной способности
4
Новости
  • 27.05.25, 12:34
«Частное медицинское страхование? Проще придумать простое – и неверное – решение»
5
Интервью
  • 26.05.25, 06:00
Глава банка Artea: я не помню периода, когда разрыв в развитии Литвы и Эстонии был бы настолько большим
6
Новости
  • 27.05.25, 15:36
Крупнейшая розничная сеть Эстонии потеряла прибыль – на это есть две причины

Последние новости

Mнения
  • 28.05.25, 16:27
Тыну Пекк: ставить надо на весь ипподром, а не на одну лошадь
Новости
  • 28.05.25, 16:11
Доля овощей местного производства в Эстонии снизилась до 29%
Биржа
  • 28.05.25, 14:43
Райво Хейн подсказывает: компания с дивидендной доходностью до 35%
Новости
  • 28.05.25, 14:06
Соглашения достичь не удалось: забастовки продолжат влиять на рейсы из Хельсинки
Подсказка
  • 28.05.25, 13:33
С 2026 года изменятся условия выплаты пособий по безработице
Новости
  • 28.05.25, 13:27
Слухи оказались правдой: шведская биржевая компания покупает лидера рынка в Эстонии
Новости
  • 28.05.25, 12:07
Руководитель Endover покидает компанию
Новости
  • 28.05.25, 11:32
«Короли чугуна» и алмазные подвалы: ДВ запускают новый сезон прогулок по следам деловой жизни прежнего Таллинна

Сейчас в фокусе

«Панамами» – иногда в кавычках, а чаще без именовали мошеннические скандалы, особенно те, которые касались нарушений таможенных правил и двойной бухгалтерии.
Новости
  • 27.05.25, 06:00
«Таможенная панама»: коррупционная схема обошлась Эстонии в миллионы
«В условиях старения населения и невозможности облагать предпринимателей новыми налогами до бесконечности, охват медицинских услуг будет только уменьшаться. Уже сейчас попасть к специалисту – это чудо, а дальше будет еще хуже», – прогнозирует Райво Варе.
Новости
  • 27.05.25, 12:34
«Частное медицинское страхование? Проще придумать простое – и неверное – решение»
Компания Shein, которая перенесла штаб-квартиру в Сингапур, производит одежду на фабрике в Гуанчжоу, Китае. Текущие жалобы связаны в первую очередь с онлайн-магазином Shein.
Новости
  • 27.05.25, 12:53
ЕС пригрозил известному интернет-магазину штрафом за нарушение прав потребителей
Я решил пропустить это нашествие облигаций.
Инвестор Тоомас
  • 27.05.25, 12:01
Инвестор Тоомас: волна облигаций проходит мимо меня
Инвестор и консультант Сергей Аникин.
Mнения
  • 27.05.25, 08:26
Сергей Аникин: экономика без рабочей силы грозит рынком без покупательной способности
Чешская компания JMV, ввозившая в Эстонию множество автомобилей с чешскими номерными знаками, уже долгое время спорит с Налогово-таможенным департаментом, который арестовал гигантскую сумму со счета компании. На фото – руководитель и владелец JMV Motors Яак Лайксоо.
Новости
  • 26.05.25, 14:20
Автодилеру, ввозившему из Чехии машины, предъявлено уголовное подозрение
Представители банка Artea выступили на прошлой неделе в Investeerimisklubi в офисе Äripäev. До начала встречи руководитель Artea Витаутас Синиус дал интервью ДВ.
Интервью
  • 26.05.25, 06:00
Глава банка Artea: я не помню периода, когда разрыв в развитии Литвы и Эстонии был бы настолько большим
исполнительный директор центра вспомогательных средств ITAK Индрек Катушин.
  • KM
Content Marketing
  • 20.05.25, 11:56
Работодателю проще повысить осведомленность сотрудника о кибербезопасности, чем самому человеку

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

Статья продолжается после рекламы

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025