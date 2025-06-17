Назад 17.06.25, 09:48 Lux Express обвиняет Elron в злоупотреблении доминирующим положением на рынке Автобусная компания Lux Express Estonia направила официальное обращение в Департамент конкуренции с просьбой провести проверку деятельности государственной железнодорожной компании Elron на предмет возможного злоупотребления доминирующим положением на рынке пассажирских перевозок, передает rus.err.ee.

Иллюстративное фото.

Foto: Andres Haabu

Основные претензии связаны с ценообразованием на железнодорожные билеты, которое, по мнению Lux Express, является несправедливым и непрозрачным.

С 1 марта 2025 года Elron повысил цены на билеты, при этом на некоторых маршрутах, где отсутствует конкуренция со стороны междугородних автобусов (например, Таллинн–Йыгева, Таллинн–Тюри), цены выросли значительно сильнее, чем на других направлениях, уверяет автобусный перевозчик.

Lux Express утверждает, что это свидетельствует о злоупотреблении рыночным положением для повышения тарифов в отсутствие альтернативы.

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В своем обращении, копия которого была направлена Министерству финансов и Министерству регионального развития и сельского хозяйства, Lux Express подчеркивает, что Elron, получающий государственное финансирование, обладает слишком большой свободой в ценообразовании, что может негативно влиять на конкурентную среду и ущемлять интересы пассажиров.