  • OMX Baltic0,06%296,36
  • OMX Riga−0,29%916,96
  • OMX Tallinn0,09%2 021,13
  • OMX Vilnius−0,06%1 224,93
  • S&P 500−0,69%6 456,96
  • DOW 30−0,27%45 515,32
  • Nasdaq −1,21%21 443,52
  • FTSE 100−0,32%9 187,34
  • Nikkei 225−0,26%42 718,47
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,05
  • 29.08.25, 17:54

Сэкономить на врачах и на детях: в Финляндии предложили меры экономии бюджета

Социальное ведомство Финляндии представило правительству список идей по снижению бюджетных расходов. Среди них жесткие меры, которые могут ударить по семьям с детьми и пенсионерам.
Дом правительства Финляндии на Сенатской площади в Хельсинки
  • Дом правительства Финляндии на Сенатской площади в Хельсинки
  • Foto: Scanpix
По информации Yle, социально-пенсионное ведомство Финляндии Kela по просьбе министра социального обеспечения Санни Гран-Лаасонен подготовило предложения по снижению расходов. Цель — найти возможности для экономии в условиях обсуждения бюджета, где правительство стремится сократить траты примерно на миллиард евро.
Предложения Kela включают:
  1. Жилищное пособие для пенсионеров — объединить с общей системой жилищных пособий, что привело бы к потере выплат для примерно 47 000 человек, прежде всего живущих в собственном жилье.
  2. Ценовой потолок на терапевтические услуги — ограничение цен при проведении тендеров на оказание услуг.
  3. Пересмотр компенсации Kela за посещения частных врачей — выплаты почти не увеличили число визитов, но резко повысили нагрузку на бюджет.
  4. Детские пособия — повышенное пособие молодым родителям и за первого ребёнка, сокращение выплат за третьего и последующих детей, возможные изменения в налогообложении.
  5. Операционные расходы Kela — меры по повышению эффективности, несмотря на рост затрат из-за проектов по обновлению информационных систем.
Окончательные решения будут приниматься на бюджетных переговорах правительства в начале следующей недели. По последним данным Yle, детские пособия и жилищные выплаты пенсионерам урезать правительство все же не решится.

Статья продолжается после рекламы

Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Новости
  • 12.08.25, 09:31
Число иностранных туристов за год выросло на 7%
Финские однодневные туристы вернулись, поток гостей из Германии быстро растет. Любимым направлением для отдыха у жителей Эстонии остается Турция.
Интервью
  • 10.08.25, 13:07
«Мир сейчас вверх дном»: Хейти Хяэль ждет от государства гарантий
«Мир сейчас вверх дном. Это нужно признать», – сказал предприниматель Хейти Хяэль в большом интервью изданию Äripäev. При этом он добавил, что если не смотреть на вещи с оптимизмом, то нет и никакого смысла предпринимать что-то новое.
Новости
  • 08.05.25, 14:09
Эстонский текстильный бизнес принес финнам солидные дивиденды
Компании Lindström OÜ, которая сдает в аренду рабочую одежду, ковры для вестибюлей и постельное белье, в прошлом году удалось увеличить как оборот, так и прибыль. До повышения налогов финская материнская компания получила дивиденды в размере 2 млн евро.
Новости
  • 03.08.25, 15:24
Финны активно распродают недвижимость в Эстонии
Среди покупателей все больше японцев и украинцев
В первом полугодии 2025 года иностранцы продали в Эстонии в два раза больше недвижимости, чем купили. При этом общее количество таких сделок за последние шесть месяцев сократилось более чем на треть.
  • KM
Content Marketing
  • 12.08.25, 10:28
Как инвесторы из Эстонии превращают 550 000 в 1 000 000 евро на недвижимости в Дубае
Деньги обесцениваются, а налоги растут. Многие инвесторы из Эстонии сталкиваются с одинаковыми вопросами: как сохранить капитал и защитить его от стагнации европейской экономики, инвестировать кеш или криптовалюту легально и конфиденциально, выйти за пределы доходности в 3-4%, растущими налогами и отсутствием потенциала роста стоимости квартиры на ближайшие годы на местном рынке? Но недвижимость в Эстонии или Германии дает максимум 3-4% годовых. Такие инвестиции почти не работают – особенно если цель не просто «сохранить», а заработать.

1
Новости
  • 26.08.25, 08:00
Осиновский: они думают, что останутся одни, но в итоге умрут первыми
Осиновский выкупил у Вихмана долю в Tbilisi Hills
2
Новости
  • 27.08.25, 16:57
Один из худших дней Департамента статистики. Данные о зарплатах оказались неправильными: «Этого не должно было случиться»
3
Новости
  • 27.08.25, 13:49
Компания Кирьянена сокращает работников: рыночная ситуация изменилась
4
Новости
  • 27.08.25, 08:41
Средняя зарплата растет: «Если платить меньше, они уйдут»
5
Новости
  • 26.08.25, 11:26
Глава КаПо: в Эстонии найдены обломки взорвавшегося ударного дрона
6
Интервью
  • 25.08.25, 06:00
Омлетик, тортик, кофеёк: две подруги создали в Нарве первое кафе для завтраков

Эпицентр
  • 29.08.25, 18:34
Мясокомбинаты ищут свиней по всей Эстонии: «Сложно. Если не невозможно»
Новости
  • 29.08.25, 17:54
Сэкономить на врачах и на детях: в Финляндии предложили меры экономии бюджета
Биржа
  • 29.08.25, 17:30
Alibaba удивила ростом прибыли
Новости
  • 29.08.25, 17:22
Топ-менеджеры крупнейшего изготовителя дронов в Эстонии стали совладельцами предприятия
Новости
  • 29.08.25, 17:11
Индрек Сасси: аналитики ожидают падения цены на нефть
Mнения
  • 29.08.25, 16:14
Делов-то: рост зарплат в беспилотном режиме. Роняем «Запад-2025» и украинский дрон
Новости
  • 29.08.25, 16:13
Чрезвычайная ситуация: госучреждения ищут места для захоронения зараженных свиней
Новости
  • 29.08.25, 15:47
Плывя вдоль границы, бизнесмены обсудили, зачем теперь вкладывать деньги в Ида-Вирумаа

Урмет Леэ, занимающий должность генерального директора Департамента статистики Эстонии с 2021 года, сегодня подвергся критике со всех возможных сторон.
Новости
  • 27.08.25, 16:57
Один из худших дней Департамента статистики. Данные о зарплатах оказались неправильными: «Этого не должно было случиться»
Марьо и Карли Пеэльбаум разводят собак. В питомнике в основном содержатся кане-корсо, а также неаполитанские мастифы и пудели.
Эпицентр
  • 27.08.25, 19:52
Элита породистых собак рождается в Сымеру: предприниматели разводят роскошных питомцев
Собаки съедают по 150 кг мяса в неделю
Kaamos Kinnisvara строит на улице Вескипости десятиэтажный бизнес-центр, который будет находиться напротив Бронзового солдата. Договор аренды с Eesti Energia был подписан 9 мая.
Новости
  • 28.08.25, 08:32
Бывший арендодатель оспорил в суде договор о новом главном офисе Eesti Energia
Мэр Таллинна Евгений Осиновский.
Новости
  • 28.08.25, 13:09
Соцдемы предлагают строить квартиры на 20% дешевле рынка
По словам исполнительного директора Atria Eesti Меэлиса Лаанде, последствия выявленной на ферме EKSEKO африканской чумы свиней будут очень долгосрочными.
Новости
  • 28.08.25, 14:53
Конкурент о вспышке чумы на крупнейшей свиноферме Эстонии: «С эстонской свининой теперь ситуация плохая. Это факт»
Недавние заявления Кристины Каллас свидетельствуют о завершении эпохи сокращений.
Новости
  • 28.08.25, 10:40
Кристина Каллас не боится долговой спирали: автоналог могут отменить с 2027 года
Андрей Деменков.
Mнения
  • 28.08.25, 08:47
Эстония уже «отболела», поэтому мировой спад ударит по ней мягче
Проект, инициированный работодателем и специально ориентированный на молодежь, стал для Кассы по безработице первым в своем роде и оказался очень успешным.
  • KM
Content Marketing
  • 18.08.25, 11:05
Будущие работники в сфере электроники: как Incap и Касса по безработице помогают молодежи найти место на рынке труда

