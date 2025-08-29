Сэкономить на врачах и на детях: в Финляндии предложили меры экономии бюджета

Социальное ведомство Финляндии представило правительству список идей по снижению бюджетных расходов. Среди них жесткие меры, которые могут ударить по семьям с детьми и пенсионерам.
, социально-пенсионное ведомство Финляндии Kela по просьбе министра социального обеспечения Санни Гран-Лаасонен подготовило предложения по снижению расходов. Цель — найти возможности для экономии в условиях обсуждения бюджета, где правительство стремится сократить траты примерно на миллиард евро.
Предложения Kela включают:
- Жилищное пособие для пенсионеров — объединить с общей системой жилищных пособий, что привело бы к потере выплат для примерно 47 000 человек, прежде всего живущих в собственном жилье.
- Ценовой потолок на терапевтические услуги — ограничение цен при проведении тендеров на оказание услуг.
- Пересмотр компенсации Kela за посещения частных врачей — выплаты почти не увеличили число визитов, но резко повысили нагрузку на бюджет.
- Детские пособия — повышенное пособие молодым родителям и за первого ребёнка, сокращение выплат за третьего и последующих детей, возможные изменения в налогообложении.
- Операционные расходы Kela — меры по повышению эффективности, несмотря на рост затрат из-за проектов по обновлению информационных систем.
Окончательные решения будут приниматься на бюджетных переговорах правительства в начале следующей недели. По последним данным Yle, детские пособия и жилищные выплаты пенсионерам урезать правительство все же не решится.
