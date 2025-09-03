Число вакансий превысило 10 000

Движение рабочей силы Департамент статистики измеряет по данным регистра занятости Налогово-таможенного департамента, а сведения о свободных рабочих местах собирает с помощью опросника.
По инициативе работодателя, за этот период уволилось 5731 человек, сообщил Департамент статистики. Аналитик ведомства Сигрид Саагпакк пояснила, что для оценки числа занятых рабочих мест и движения рабочей силы используются данные регистра занятости Налогово-таможенного департамента.
Эстония находится в абсолютных лидерах Европы по уровню безработицы среди молодежи, но работу нелегко найти не только молодым людям, но и опытным руководителям — новая реальность такова, что приходится рассылать сотни резюме, а работодатель может выбирать из более чем 200 человек.
Работа в государственных компаниях по-прежнему считается престижной, однако топ-менеджеров могут отпугивать специальные проверки и давление со стороны общественности, отметила партнер консультационного агентства по подбору персонала Fontes Эва Лелумеэс.
По данным Департамента статистики, в первом квартале безработица в Эстонии установила рекорд за последние 12 лет. Однако виной тому не только затянувшийся экономический спад. Причина кроется также в нехватке квалифицированной рабочей силы; работодатели и рады бы нанять нужных специалистов, но их нет, а неподходящие кадры пополняют печальную статистику.
