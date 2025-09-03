Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,11%295,51
  • OMX Riga0,04%921,94
  • OMX Tallinn−0,19%2 007,79
  • OMX Vilnius0,09%1 227,26
  • S&P 500−0,69%6 415,54
  • DOW 30−0,55%45 295,81
  • Nasdaq −0,82%21 279,63
  • FTSE 1000,21%9 136,01
  • Nikkei 225−0,88%41 938,89
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,01
  • OMX Baltic−0,11%295,51
  • OMX Riga0,04%921,94
  • OMX Tallinn−0,19%2 007,79
  • OMX Vilnius0,09%1 227,26
  • S&P 500−0,69%6 415,54
  • DOW 30−0,55%45 295,81
  • Nasdaq −0,82%21 279,63
  • FTSE 1000,21%9 136,01
  • Nikkei 225−0,88%41 938,89
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,01
  • 03.09.25, 09:33

Число вакансий превысило 10 000

Во втором квартале в эстонских компаниях, учреждениях и организациях насчитывалось в общей сложности 10 344 свободных рабочих места, что на 4,4% больше, чем в тот же период годом ранее.
Движение рабочей силы Департамент статистики измеряет по данным регистра занятости Налогово-таможенного департамента, а сведения о свободных рабочих местах собирает с помощью опросника.
  • Движение рабочей силы Департамент статистики измеряет по данным регистра занятости Налогово-таможенного департамента, а сведения о свободных рабочих местах собирает с помощью опросника.
  • Foto:
По инициативе работодателя, за этот период уволилось 5731 человек, сообщил Департамент статистики. Аналитик ведомства Сигрид Саагпакк пояснила, что для оценки числа занятых рабочих мест и движения рабочей силы используются данные регистра занятости Налогово-таможенного департамента.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 02.09.25, 16:07
Эстонская ИТ-компания активно ищет сразу нескольких специалистов. На какие должности сохраняется высокий спрос?
Эстонии по-прежнему не хватает опытных ИТ-специалистов, в то время как начинающие сотрудники ощущают на себе снижение объемов найма, пишет портал ITuudised.
Эпицентр
  • 18.08.25, 07:00
Безжалостый рынок труда: сотни резюме и сотни кандидатов. «Ты хороший кандидат, но есть еще лучше»
Эстония находится в абсолютных лидерах Европы по уровню безработицы среди молодежи, но работу нелегко найти не только молодым людям, но и опытным руководителям — новая реальность такова, что приходится рассылать сотни резюме, а работодатель может выбирать из более чем 200 человек.
Новости
  • 24.07.25, 11:30
Охотник за топ-менеджерами: в госкомпаниях зарплаты уступают частным
Работа в государственных компаниях по-прежнему считается престижной, однако топ-менеджеров могут отпугивать специальные проверки и давление со стороны общественности, отметила партнер консультационного агентства по подбору персонала Fontes Эва Лелумеэс.
Новости
  • 12.06.25, 06:00
Специалист по найму: иностранцы не забирают у нас работу, а восполняют дефицит кадров
По данным Департамента статистики, в первом квартале безработица в Эстонии установила рекорд за последние 12 лет. Однако виной тому не только затянувшийся экономический спад. Причина кроется также в нехватке квалифицированной рабочей силы; работодатели и рады бы нанять нужных специалистов, но их нет, а неподходящие кадры пополняют печальную статистику.
  • KM
Content Marketing
  • 12.08.25, 10:28
Как инвесторы из Эстонии превращают 550 000 в 1 000 000 евро на недвижимости в Дубае
Деньги обесцениваются, а налоги растут. Многие инвесторы из Эстонии сталкиваются с одинаковыми вопросами: как сохранить капитал и защитить его от стагнации европейской экономики, инвестировать кеш или криптовалюту легально и конфиденциально, выйти за пределы доходности в 3-4%, растущими налогами и отсутствием потенциала роста стоимости квартиры на ближайшие годы на местном рынке? Но недвижимость в Эстонии или Германии дает максимум 3-4% годовых. Такие инвестиции почти не работают – особенно если цель не просто «сохранить», а заработать.

Самые читаемые

1
Новости
  • 30.08.25, 13:50
В тартуской компании зарплата выросла с 4000 до 7500 евро. Руководитель: в реальности рост скромнее
2
Эпицентр
  • 02.09.25, 08:55
За блестящим фасадом известного интернет-магазина маячит налоговая схема
3
Новости
  • 02.09.25, 06:00
Андрей Биров: терминалы «Акрон» и «ЕвроХим» закрыты в Эстонии три года, хотя свободно работают в Центральной Европе
4
Новости
  • 30.08.25, 10:59
В Старом городе закрывается известный бар. Два года назад он принадлежал Ликсутовой (Росэ)
5
Подсказка
  • 01.09.25, 06:00
Осторожно, въезжаем в Латвию: новые требования, индивидуальные проверки и штрафы
6
Эпицентр
  • 01.09.25, 21:01
Фиксировать или нет? Euribor снова ставит заемщиков перед трудным выбором

Последние новости

Новости
  • 03.09.25, 09:33
Число вакансий превысило 10 000
Биржа
  • 03.09.25, 08:53
Августовские сделки эстонских инвесторов: акции, которые чаще всего покупали и продавали
Биржа
  • 03.09.25, 08:26
Участники ТОП самых богатых откладывают выход на биржу, один и вовсе отказался
Подсказка
  • 03.09.25, 06:00
«Русскоязычные курсы дешевле, эстонские – как правило, подороже». Куда пойти учиться?
Новости
  • 02.09.25, 19:50
Увидимся в суде: предприниматель, которому волость отказала в строительстве гибридного парка, оценивает свои шансы на победу как высокие
Новости
  • 02.09.25, 18:00
Новая общая планировка Пыхья-Таллинна должна ускорить развитие района
Биржа
  • 02.09.25, 17:15
Эмиссия облигаций девелопера недвижимости была полностью размещена досрочно
Новости
  • 02.09.25, 16:45
Владелец A. Le Coq покупает крупнейшего производителя крафтового пива Латвии

Сейчас в фокусе

В отчетах интернет-магазина Frog можно найти крупные и нетипичные расходы, которые подкосили бы и любой другой интернет-магазин, и даже розничный. Frog же продолжает работать как ни в чем не бывало в представительском офисном здании на улице Веэренни.
Эпицентр
  • 02.09.25, 08:55
За блестящим фасадом известного интернет-магазина маячит налоговая схема
В порту Силламяэ из-за санкций простаивают два терминала, построенные российскими корпорациями.
Новости
  • 02.09.25, 06:00
Андрей Биров: терминалы «Акрон» и «ЕвроХим» закрыты в Эстонии три года, хотя свободно работают в Центральной Европе
Послаблений для лиц, пересекающих границу несколько раз в день, например, для водителей грузовиков или автобусов, не будет.
Подсказка
  • 01.09.25, 06:00
Осторожно, въезжаем в Латвию: новые требования, индивидуальные проверки и штрафы
На автозаправке Neste в Ласнамяэ
Новости
  • 01.09.25, 18:44
Решение Neste уронило цену на бензин ниже себестоимости. Грядет «топливная война»?
В ситуации, когда от Euribor больше не ждут существенного снижения, его фиксация становится все более привлекательным вариантом. Прежде всего эту меру стоит рассматривать как страховку, отмечают эксперты.
Эпицентр
  • 01.09.25, 21:01
Фиксировать или нет? Euribor снова ставит заемщиков перед трудным выбором
Ян Левченко.
Mнения
  • 02.09.25, 09:31
Пограничное состояние. Возврат к национальным интересам – дорога в славное прошлое?
Рентабельность снижается. В этот раз в рейтинг вошли 27 агентств недвижимости, на одно меньше, чем год назад.
ТОП
  • 01.09.25, 17:28
ТОП агентств недвижимости 2024: рентабельность резко упала
Рейтинг 27 лучших бюро недвижимости!
Проект, инициированный работодателем и специально ориентированный на молодежь, стал для Кассы по безработице первым в своем роде и оказался очень успешным.
  • KM
Content Marketing
  • 18.08.25, 11:05
Будущие работники в сфере электроники: как Incap и Касса по безработице помогают молодежи найти место на рынке труда

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025